X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもない問題解決法を編み出してしまったわんこの姿。その衝撃的な光景は記事執筆時点で78万4000回を超えて表示されており、「ゴリ押しw」「躍動感すごくて草」「力技だね(笑)」などのコメントの他、4万6000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：引き戸の開け方がわからない大型犬→無理やり開こうとして…衝撃的すぎる『まさかの対処法』】

引き戸から廊下に出たくて…

Xアカウント「@tabitobon」の投稿主さんは、ボーダーコリーの『たび』ちゃん、ゴールデンレトリバーの『ぼん』ちゃんの日常を紹介しています。今回の主役は、ぼんちゃん。

ぼんちゃんは、この日どうしても廊下へ出たかったようです。引き戸の前まで来るものの、開け方が分からずしばらく立ち往生。どうやったら引き戸を開けて廊下へ出られるのか、一生懸命考えていたそうです。しかし名案はなかなか浮かびません。

そこでぼんちゃんが最終的に選んだ方法は、なんとも豪快なものでした。考え抜いた末に、「押せばなんとかなる」と判断したのか、勢いよく扉へ体当たりをしたのです。

豪快すぎる突破の結末

すると次の瞬間、ぼんちゃんのパワーで引き戸は「バコーン！」と音を立てて外れ、そのまま見事に廊下へ進出。押し出された扉は、無残にも斜めになって止まっていたそう…。

まさかの力技による突破に、思わず「お客様！それは困ります！」とツッコんだ投稿主さん。扉が外れた瞬間の躍動感と、「やってしまった…」と言いたくなるような悲壮感あふれる光景に、思わず笑ってしまうワンシーンなのでした。

ちなみに同居犬のたびちゃんもかなりのパワフル系で、なんとサッカーボールを2分で破壊したことがあるそう。豪快すぎる一家の日常に、驚きと笑いが止まりません。

この投稿には、「豪快すぎて笑ったw」「完全に破壊してて草」「うちのラブも網戸突き破ってたな…」など、多くのコメントが寄せられています。

Xアカウント「@tabitobon」には、他にもたびちゃん＆ぼんちゃんの賑やかな姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@tabitobon」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。