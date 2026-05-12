今月11日～25日までは、密輸の取締強化期間です。

密輸防止を呼び掛ける街頭キャンペーンが、長崎市で開かれました。

街頭では、麻薬探知犬によるデモンストレーションも行われ、市民への周知を図りました。

麻薬探知犬の「イギー号」と「アリス号」。

空港などの入国者や、輸入貨物の検査で活躍しています。

大麻の匂いが付いたバッグを探すデモンストレーションでは…。

参加者の女性が持ったバッグを見事に嗅ぎ当てました。

（参加者）

「隠していても見つかると、はっきりわかった。私たちも(不正薬物の危険性を)自覚して気を付けないといけない」

街頭キャンペーンは、11日からの密輸の取締強化期間に合わせて行われ、長崎税関や警察、海上保安部などの約30人が、密輸防止への協力と情報提供を呼びかけました。

（呼びかけ）

「密輸撲滅キャンペーンです」

長崎税関によりますと、管内で摘発された覚醒剤や麻薬などの不正薬物は、去年9件で、前年より3件増加しているということです。

（長崎税関監視部 佐田 正樹部長）

「国民に不正薬物の危険性を知ってもらって、薬物を使うような道に向かないように全体で取り組んでいきたい」

13日は、佐世保市の四ヶ町アーケードでも街頭活動が行われます。