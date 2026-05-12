JR東海リテイリング・プラスと、野村製作所は、JR東海の広いエリアで活躍する在来線車両「313系」と「315系」をモチーフにしたパスケースを、5月12日から同社公式オンラインショップで販売を開始する。



「315系」

今回のトレインパスケースは、昨年3月に発売した923形ドクターイエローと新幹線0系モチーフのパスケースの姉妹品。313系は1999年に登場した車両で、JR東海の在来線車両の代表として、名古屋・静岡地区で活躍している。315系は2022年3月5日にデビューした車両で、「優しく安心感のある快適な移動空間」を提供する通勤型電車になっている。





鉄道ファンはもちろん、日常の移動を支えるJR東海の車両の魅力を感じたい人にもおすすめのパスケースになっている。

「313系」では、特徴の一つである車体前面下部にある膨らみを表現するために、皮革を重ねて表現した。

「315系」では、窓の上下にあるオレンジと白のラインの比率は、できる限り実車と同じ比率になるよう努めた。

313系と315系では、前照灯の縁の形状とライトの位置が異なっており、小さな箇所ながら1つ1つ型を抜き、金の金具で表現した。

［小売価格］各7800円（税込）

［発売日］5月12日（火）

JR東海リテイリング・プラス＝https://www.jr-plus.co.jp