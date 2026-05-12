

「30g ハッピーターンミニ 濃厚うめ味」（左から：春夏デザイン、秋冬デザイン）

亀田製菓は、「30g ハッピーターンミニ 濃厚うめ味」（以下、「ハッピーターンミニ 濃厚うめ味」）をリニューアルし、5月18日から順次、全国のセブン−イレブンで発売する。

「ハッピーターンミニ 濃厚うめ味」は、ハッピーターンのあまじょっぱさが、紀州産南高梅の梅肉パウダーのおいしさを引き立てる、濃厚なうめ味が特長の商品。発売以来、消費者から「うめ味の濃厚さ」「絶妙な甘酸っぱさ」で好評を得てきた。今回のリニューアルでは、「ハッピーターンならではのあまじょっぱいうめ味」をより楽しめるように、季節に合わせて味わいを変化させる。

春夏では、うめパウダーを増量し、爽快感が求められる季節にぴったりな、酸味のある爽やかな味わいになっている。

秋冬では、うめオイルを増量し、より濃厚でコクのある、芳醇な味わいとなっている（10月から順次、秋冬タイプに切り替わる予定）。

季節ごとに異なる味わいが楽しめる「ハッピーターンミニ 濃厚うめ味」で、心満たされるひとときを楽しんでほしい考え。

［小売価格］148円（税別）

［発売日］5月18日（月）から順次

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp