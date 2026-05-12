Mさん（30代女性）が社会人になったばかりのころのことだ。

【衝撃の体験】バックミラー越しにチラチラと私を見て来る…運転手が私に告げた言葉

その時、彼女は駅の上り階段の前で立ち尽くしていた。

＜Mさんからのおたより＞

社会人になったばかりのころの出来事です。

研修先近くのウィークリーマンションから、配属先近くに借りた家に引っ越す日、かなり大きなスーツケース一つで一人で荷物を運ばなくてはなりませんでした。

しかも引越し先に行くためには、エレベーターやエスカレーターのない駅で乗り越える必要があって......。

重すぎるスーツケースは階段どころか...

どれだけ大変でも他にどうしようもないですし、私自身少し力自慢ということもあり、スーツケースを抱えて階段を1段ずつ上がる覚悟で出掛けました。

しかしいざスーツケースを持ってみると、詰め込みすぎで大変重くなってしまい、電車を降りるのも苦労するほど。

上がりきるにはどれくらい時間がかかるだろう......と、着いた駅で階段を眺めることになりました。

すると、横から小麦色に焼けた男性が「持ちますよ」と言って、颯爽とスーツケースを持って階段を上がって行ってくれたのです。

私はビックリして咄嗟に「すごい重いですよ！？」と口走ってしまいましたが、彼と荷物はあっという間に階段の上へ。

口頭でのお礼しかできませんでしたが、あの時は本当にありがとうございました。

1人だったら怪我をしていた可能性もあったなと思い、感謝しています。

その後、その駅にはエスカレーターとエレベーターが設置されました。

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