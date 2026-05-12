アメリカのトランプ大統領はイランとの停戦について、「最も脆弱な状態だ」と警告しました。アメリカメディアは軍事行動の再開も検討されていると報じています。

アメリカ トランプ大統領

「イランは受け入れ不可能なばかげた回答を送ってきた。核兵器の保有は認められない。手にしたら1時間以内に使用するだろう」

トランプ氏は11日、戦闘終結に向けたアメリカの提案に対してイラン側から「ごみのような回答が送られてきた。最後まで読むにも値しなかった」と批判しました。イラン側が核兵器を保有しないことを約束しなかったとしています。

また、「停戦は維持されているか」との記者の質問には…

アメリカ トランプ大統領

「（停戦は）信じられないくらい脆弱だ。大規模な延命措置を受けている状態だ」

停戦は近く終了する可能性があると警告しました。

こうしたなか、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、イランとの交渉の行き詰まりを受け、トランプ氏が軍事行動の再開を検討していると報じました。複数の当局者の話として伝えたもので、国家安全保障チームと今後の方針を協議するということです。

さらに、FOXニュースはトランプ氏がホルムズ海峡での船舶の退避支援「プロジェクト・フリーダム」の再開も検討していると報じています。

一方、イラン側は…

イラン ガリバフ国会議長（SNS）

「イラン軍はいかなる侵略に対しても報復を行う準備が整っている」

ガリバフ国会議長はこのように警告。アメリカ側は「14項目で示したイラン国民の権利を認める以外に方法はない」と強気の姿勢を崩していません。