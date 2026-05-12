オエノングループの合同酒精は、レトロが楽しめるチューハイなどを届ける「昔懐かしい」シリーズから「昔懐かしいレモンかき氷サワー」を6月16日に数量限定で発売する。

「昔懐かしいレモンかき氷サワー」は、お祭りの屋台で食べた“レモンかき氷”の味わいをサワーで再現したお酒。清涼感のあるフレーバーを使用することで、かき氷を頬張った瞬間のひんやり感を再現した。レモン果汁由来のやさしい酸味で、暑い日でもすっきり楽しめる甘酸っぱい味わいになっている。レモンシロップをイメージした鮮やかな黄色の液色が爽やかな印象を引き立てる。

パッケージは、爽やかな青空の背景にレモンかき氷のイラストを配置し、爽快感のある夏らしいデザインとした。

「昔懐かしい」シリーズは、“昔懐かしいのに新しい”をコンセプトに、昔から喫茶店や屋台で親しまれている定番の味わいや、駄菓子の味わいを再現したチューハイやサワーの素をラインアップしている。昔が懐かしい世代から、レトロを新しく感じる世代まで、幅広い世代の人にレトロを楽しんでもらえる。

［小売価格］162円（税別）

［発売日］6月16日（火）

オエノングループ＝https://www.oenon.jp