あすから中国を訪問する予定のアメリカのトランプ大統領が習近平国家主席との首脳会談で、台湾への武器売却について議論すると述べました。

きょうの中国・北京。

記者

「トランプ大統領が宿泊するとみられるホテルの入口には、大きなテントが設置されています」

トランプ氏の訪問をあすに控え、市内は厳戒態勢。セキュリティのテストなのか、パソコンを使って作業をしている人の姿もありました。

ホワイトハウス関係者によりますと、トランプ氏の訪中には実業家のイーロン・マスク氏やアップルのティム・クックCEOなど、アメリカの大企業、20社近くのトップが同行します。

習主席との首脳会談では、台湾やイラン情勢について議論される見通しで、訪問に先立ちトランプ氏は台湾への武器売却について議論すると表明しました。

アメリカ トランプ大統領

「（Q.米国は台湾に武器を売り続けるべき？）それについては習主席と議論する。習主席は売却を望まないだろう。話をするつもりだ」

トランプ政権は去年12月、総額で111億ドル規模の台湾に対する武器売却を発表し、中国側が反発しています。

トランプ氏は、「習主席とすばらしい関係を築いている」と述べ、自らの大統領在任中は台湾問題をめぐる緊張が高まることはないという考えを示しています。