関東甲信、東海で発雷確率50%以上 大気の状態“不安定” 天気急変に注意を【あす13日の天気】
きょうは25℃以上の夏日になった地点が385地点になり、日中は半袖がちょうど良い体感でした。地上は暑いのに、上空には寒気が流れこんでいるため、大気がバランスをとれなくなっています。あすにかけて、全国的に大気の状態が不安定になり、急な強い雨や雷雨のおそれがあります。
あす関東甲信などで発雷確率高い
発雷確率をみると、北海道から九州にかけて、雷の発生する可能性があるのですが、特に高いのが、関東甲信や東海で50パーセント以上の高い確率になっています。
あす午後は天気急変注意
あすも昼過ぎまでは晴れる所が多いでしょう。ただ、午後は大気の状態が不安定になります。あちらこちらでにわか雨や雷雨が起きやすいでしょう。関東甲信や東海は夜にかけて平野部でも雷雨のおそれがあるので、天気の急変にご注意ください。
急に空が暗くなったり、涼しい風が吹いてきたときは、雷雲が近くにあるサインです。雷雲の下ではひょうが降ったり、竜巻もおきたりするので、安全な建物の中にいるようにしましょう。一方、沖縄は梅雨前線から遠いため晴れて夏空が広がりそうです。
【あすの予想最高気温】
札幌 :21℃ 釧路:17℃
青森 :24℃ 盛岡:25℃
仙台 :23℃ 新潟:21℃
長野 :22℃ 金沢:23℃
名古屋:27℃ 東京:26℃
大阪 :26℃ 岡山:26℃
広島 :24℃ 松江:25℃
高知 :25℃ 福岡:24℃
鹿児島:24℃ 那覇:27℃
きょう30℃近くまで上がった所がある北海道は、きょうより低くなるでしょう。その他の地域はきょうと同じくらいで、あすも夏日になる所が多そうです。
今週末は季節外れの暑さで沖縄は梅雨のロングバケーション
今週は高気圧の通り道にあたるため、晴れて強い日差しが降り注ぐ日が多いでしょう。沖縄は長い梅雨の中休みになりそうです。今週末は暑さのレベルが上がって、30℃以上の真夏日になる地点も出てくるでしょう。身体が暑さに慣れていないため、熱中症に気をつけてください。