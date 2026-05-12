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きょうは25℃以上の夏日になった地点が385地点になり、日中は半袖がちょうど良い体感でした。地上は暑いのに、上空には寒気が流れこんでいるため、大気がバランスをとれなくなっています。あすにかけて、全国的に大気の状態が不安定になり、急な強い雨や雷雨のおそれがあります。

【CGで見る】あす13日(水)昼過ぎの発雷確率

あす関東甲信などで発雷確率高い

発雷確率をみると、北海道から九州にかけて、雷の発生する可能性があるのですが、特に高いのが、関東甲信や東海で50パーセント以上の高い確率になっています。

あす午後は天気急変注意

あすも昼過ぎまでは晴れる所が多いでしょう。ただ、午後は大気の状態が不安定になります。あちらこちらでにわか雨や雷雨が起きやすいでしょう。関東甲信や東海は夜にかけて平野部でも雷雨のおそれがあるので、天気の急変にご注意ください。

急に空が暗くなったり、涼しい風が吹いてきたときは、雷雲が近くにあるサインです。雷雲の下ではひょうが降ったり、竜巻もおきたりするので、安全な建物の中にいるようにしましょう。一方、沖縄は梅雨前線から遠いため晴れて夏空が広がりそうです。

【あすの予想最高気温】
札幌　:21℃　釧路:17℃
青森　:24℃　盛岡:25℃
仙台　:23℃　新潟:21℃
長野　:22℃　金沢:23℃
名古屋:27℃　東京:26℃
大阪　:26℃　岡山:26℃
広島　:24℃　松江:25℃
高知　:25℃　福岡:24℃
鹿児島:24℃　那覇:27℃

きょう30℃近くまで上がった所がある北海道は、きょうより低くなるでしょう。その他の地域はきょうと同じくらいで、あすも夏日になる所が多そうです。

今週末は季節外れの暑さで沖縄は梅雨のロングバケーション

今週は高気圧の通り道にあたるため、晴れて強い日差しが降り注ぐ日が多いでしょう。沖縄は長い梅雨の中休みになりそうです。今週末は暑さのレベルが上がって、30℃以上の真夏日になる地点も出てくるでしょう。身体が暑さに慣れていないため、熱中症に気をつけてください。