きょうは25℃以上の夏日になった地点が385地点になり、日中は半袖がちょうど良い体感でした。地上は暑いのに、上空には寒気が流れこんでいるため、大気がバランスをとれなくなっています。あすにかけて、全国的に大気の状態が不安定になり、急な強い雨や雷雨のおそれがあります。

【CGで見る】あす13日(水)昼過ぎの発雷確率

あす関東甲信などで発雷確率高い

発雷確率をみると、北海道から九州にかけて、雷の発生する可能性があるのですが、特に高いのが、関東甲信や東海で50パーセント以上の高い確率になっています。

あす午後は天気急変注意

あすも昼過ぎまでは晴れる所が多いでしょう。ただ、午後は大気の状態が不安定になります。あちらこちらでにわか雨や雷雨が起きやすいでしょう。関東甲信や東海は夜にかけて平野部でも雷雨のおそれがあるので、天気の急変にご注意ください。



急に空が暗くなったり、涼しい風が吹いてきたときは、雷雲が近くにあるサインです。雷雲の下ではひょうが降ったり、竜巻もおきたりするので、安全な建物の中にいるようにしましょう。一方、沖縄は梅雨前線から遠いため晴れて夏空が広がりそうです。

【あすの予想最高気温】

札幌 :21℃ 釧路:17℃

青森 :24℃ 盛岡:25℃

仙台 :23℃ 新潟:21℃

長野 :22℃ 金沢:23℃

名古屋:27℃ 東京:26℃

大阪 :26℃ 岡山:26℃

広島 :24℃ 松江:25℃

高知 :25℃ 福岡:24℃

鹿児島:24℃ 那覇:27℃



きょう30℃近くまで上がった所がある北海道は、きょうより低くなるでしょう。その他の地域はきょうと同じくらいで、あすも夏日になる所が多そうです。

今週末は季節外れの暑さで沖縄は梅雨のロングバケーション

今週は高気圧の通り道にあたるため、晴れて強い日差しが降り注ぐ日が多いでしょう。沖縄は長い梅雨の中休みになりそうです。今週末は暑さのレベルが上がって、30℃以上の真夏日になる地点も出てくるでしょう。身体が暑さに慣れていないため、熱中症に気をつけてください。