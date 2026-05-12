セーラー万年筆は、創業115周年記念万年筆HIROSHIMA「寄木細工」「モミジ」を国内・海外のセーラー万年筆製品取扱販売店で、8月6日から限定で発売する。

今回の創業115周年記念万年筆を形にするにあたり、多くの広島の作り手の人々、そして東広島市から多大なる協力を得たという。万年筆本体の木材加工から、説明書・パッケージの制作、紙素材、伝統の手すき和紙加工そして1本袋に使用した備後絣に至るまで。同記念万年筆は、広島の作り手や素材を凝縮し、徹底して「広島」にこだわり抜いた逸品になっている。

東広島市の市章には、未来への飛躍を願う島の姿と共に、学問の象徴である「ペン先」が刻まれている。

市のシンボルにペン先を抱く東広島市と、広島の地で115年にわたり万年筆を作り続けてきたセーラー。深い縁に導かれ、創業115周年にふさわしい特別な万年筆が完成した。

「寄木細工」は、広島の森から生まれた三種の木の息づかいを自然に大胆に織り込んだ万年筆とのこと。広島で伐採されたモミジの「調和」、イチョウの「不変」、アベマキの「力強さ」。それぞれの樹木言葉を宿した木材が、寄木細工の緻密な計算によって、鮮やかな幾何学模様へと昇華されている。天然木ならではの柔らかな手触りと、寄木が描くモダンな意匠になっている。



創業115周年記念万年筆HIROSHIMA「モミジ」

モミジは広島県の県木（および県の花）。1966年に制定され、全域に広く分布し、広島の名所でも多く見られるため選ばれた。これらはカエデ類の総称として指定されており、宮島の「もみじまんじゅう」という広島を代表する土産菓子の由来にもなっている。

オリジナルの刻印を施した蓋金輪とのこと。刻印には「SAILOR 115th ANNIVERSARY HIROSHIMA Est.」を採用した。115周年の記念表記とともに、広島（HIROSHIMA）および創業（Established）という要素を凝縮し、記念モデルとしての特別感を演出している。

セーラー万年筆独自の技術で成し得た21金ペン先。万年筆のペン先として多く使われている14金や18金に比べて弾力をもたせており、筆圧が強くかかったときでもペン先の切れ込みが開くことなく、インク切れが起こりにくくなる。“しなる”ように紙面を滑り、常に安定したインク供給で“フェザータッチ”ともいわれる快適な書き味が楽しめる。しなやかな書き心地を実現した、万年筆の原点が感じられる逸品になっている。

1本袋の布には広島の伝統工芸、備後絣を使用している。素材は木綿、藍染や柿渋染で染めている。備後絣（びんごがすり）は、江戸時代末期の1853年に広島県福山市芦田町の富田久三郎が開発した、日本三大絣（伊予・久留米・備後）の一つ。丈夫で柔らかい風合いが特長の木綿織物であり、1992年に広島県指定伝統的工芸品に登録されている。備後絣のピークは1960（昭和35）年頃。織元は250社あり、国内生産の約7割（約330万反）を占めていたが、現在は「森田織物」「橘高兄弟商会」の織元2社だけが、伝統の製法を受け継ぎ生産を続けている。

広島平和記念公園には、世界中から年間約1000万羽もの折り鶴が届く。そこには、平和への祈りや切実な願いが込められている。かつては長期保存が中心だったこれらの折り鶴は、現在、新たな役割を与えられている。市内の就労支援施設において、一羽一羽、大切に手作業で解体・色分けされた後、水に溶かされて「折り鶴再生紙」へと生まれ変わるのだとか。このプロジェクトの収益の一部は、広島市の平和貢献事業に寄付されている。折り鶴に託された想いは、紙へと形を変えて、次なる平和の種となる。

広島県大竹市で江戸時代から続く「おおたけ手すき和紙」。市中を流れる一級河川・小瀬川（おぜがわ）の清流と、厳選された良質な楮（こうぞ）を原料に、職人の手によって一枚一枚丁寧に漉き上げられた折り鶴を、和紙の技術で再生させる「折り鶴再生手すき和紙」への取り組み。この平和への祈りが込められた特別な和紙を、今回、モミジのリーフレット表紙に採用した。また寄木細工については風格のある楮入りの下張り紙をリーフレットカバーに採用した。

［小売価格］

セーラー万年筆株式会社創業115周年記念万年筆

HIROSHIMA 寄木細工：33万円

HIROSHIMA モミジ：22万円

（すべて税込）

［発売日］8月6日（木）

セーラー万年筆＝https://sailor.co.jp