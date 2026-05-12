イラストレーターのみうらじゅん氏（68）が11日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。現在、どハマリしている意外なものを明かした。

この日はお笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希とともに出演。かつてレギュラー番組で共演するなど、旧知の仲であるMEGUMIから「最近、お酒、飲まないんですか？前はよく飲んだりとかやっていたじゃないですか」と振られると、みうら氏は「日常も全然。外は行くんですけど、飲みには行かないですね」と応じた。

MEGUMIが「え〜！あんな行ってたのに！」と驚く中、みうら氏は「今ね、『銭形平次』。僕、今、僕銭形平次なんですよ」と告白した。

「MXで再放送やってるんですよ。あんなジジくさいの、僕小学校の時はおじいちゃんとか見てたけど、“こんなんの見ないだろうな”と思ったらどハマリしてて。“銭形平次になりたいな”って最近ちょっと思ってきてるんです」と明かした。

MEGUMIは「どういうライフスタイルなんでしたっけ、銭形平次って」と質問。みうら氏は「銭形平次って岡っ引きなんですよ。岡っ引きって公式の職種じゃないんですよ。フリーランスなんですよ。自警団みたいなものだから、手伝ってはいるけど、趣味でやってんじゃないかなと思って。だから一緒なんですよね、フリーランスは。俺と銭形平次。パトロールしてる感じで町を。“それに違えねぇな”って。そこですから、気持ちは」とした。