想像以上に優しい1100ps以上が噂されるAMG

最高出力1100ps以上が噂されるメルセデスAMGの割に、発進直後の印象は想像以上に優しい。スタビリティ・コントロールはスポーツ・モードにあるが、GT 4ドアクーペの試作車は、落ち着き払ったマナーで疾走する。

【画像】シートへ伝わる微振動 AMG GT 4ドアクーペ 現行モデル 電動の次期試作車も 全107枚

とはいえ、高性能なバッテリーEVへ期待する挙動ではある。フロントタイヤのグリップ力は絶大。電子制御システムが、確実な制御を目立たず実行する。ステアリングは適度に重く正確で、スムーズな感覚は高度な敏捷性を予感させる。



メルセデスAMG GT 4ドアクーペ（プロトタイプ）

ドイツ北西部、パーペンブルク郊外に位置するテストコースのテクニカルなルートへ踏み入ると、新たな領域が顕になる。スポーツ＋モードへ切り替え、アクセルペダルを積極的に傾ければ、様相は一変。凄まじくシャープでシームレスに、直線を加速していく。

圧倒的な動力性能を緻密に制御するレスポンスが、GT 4ドアクーペの個性を醸成する。特有の価値を構成している。

特性は729通りに微調整が可能

メルセデスAMGは、2022年から独自に電動4ドアサルーンの創出を進めてきた。GT XXを名乗り、1360psの最高出力がうたわれる、技術的なスタディモデルで。果たして、今回筆者がステアリングホイールを握ったのは、その量産版プロトタイプだ。

レース・モードを選択し、3つのダイヤルを回すと、瞬時に挙動は変化する。すべてが開放され、アクセルレスポンスは一層鋭くなり、リアアクスルはエネルギッシュになる。



メルセデスAMG GT 4ドアクーペ（プロトタイプ）

トラクションや敏捷性、応答性は9段階から選択可能。ドライブモード毎に特性は用意されているが、更に729通りで微調整できるという。後輪操舵システムも備わる。

低い重心と巧妙なサスペンションで、姿勢制御は秀抜。カーブへ飛び込んでも、ボディはフラットさが保たれる。大柄なサイズから抱く予想を裏切るように、素早く反応し、落ち着きを乱さない。

シートへ伝わるV8エンジンを模した微振動

プラットフォームは、ゼロから開発されたAMG.EA。駆動用モーターはリアに2基、フロントに1基の合計3基で、4マティック＋と呼ばれる可変式四輪駆動を採用する。

そのモーターは英国のYasa社との共同開発による、アキシャルフラックス・ユニット。従来より小型・軽量で、リア左右のトルク割合も瞬時に制御でき、一層ダイレクトな回頭性を得たという。インバータやトランスミッションも、一体化されている。



メルセデスAMG GT 4ドアクーペ（プロトタイプ）

駆動用バッテリーは、フロアとセンタートンネル部分に搭載。セルは直接液冷され、安定的に電力を提供し、システム電圧は800Vで最大500kWの急速充電に対応する。

運転体験を豊かにする、フィードバック・システムも新しい。速度に合わせて、操縦系だけでなく、シートにもV8エンジンを模したような微振動が伝わる。人工サウンドと相乗し、エンジンの脈動を感覚的に再現し、クルマとの一体感を高める狙いがある。

ドライバーの意図を汲み取るリアアクスル

ステアリングホイール裏のパドルで、擬似的な変速も可能。ここでも、人工サウンドが効果的に機能する。メーターパネルへ描かれるタコメーターは、まるで回転数を機械的に拾うように細かく震える。お好みでなければ、静寂の中で走ることもできるが。

タイトコーナーでアクセルペダルを踏み込むと、リアタイヤがラインを引き締め、フロントタイヤの負荷を分散。更に角度を深めると、滑らかにテールスライド。極めて手懐けやすく、右足を戻せば、穏やかなコーナリングへ自然に戻る。



メルセデスAMG GT 4ドアクーペのプロトタイプと筆者、グレッグ・ケーブル

この能力の幅こそ、次世代の真骨頂だろう。リアアクスルは、ドライバーの意図を汲み取り、自在な操縦を可能としている。お節介さは皆無に、運転の喜びを高めている。

サスペンションは、アクティブライド・コントロール・エアスプリングが標準。ダンパーは相互リンクされ、セミアクティブ・アンチロール機能を実装する。その結果、望まない硬さを排除しつつ、フラットな姿勢制御を叶えている。

先代をEVにしたものとは根本的に異なる

ボディは偽装されていたが、流麗なルーフラインは一目瞭然。現行のGT 4ドアクーペより低く長く、幅も広い。アクティブエアロが、カムテール風のリアに備わる。

インテリアも偽装されていたが、低くゆったり座る運転姿勢は従来通り。センターコンソールは左右のシートを仕切るように高く、コクピット感を強める。手元には、先述のコントローラーが3つ並ぶ。ダイヤルを回すと、機械的な感触を伴い心地良い。



メルセデスAMG GT 4ドアクーペのプロトタイプと筆者、グレッグ・ケーブル

ドライバー正面には、10.2インチのメーター用モニター。ダッシュボード中央には14.0インチのタッチモニターがあり、助手席側にも3面目が備わる。後席は、傾斜したルーフから想像するより広い。心地よい春の日差しが、天井のガラスから差し込む。

次世代GT 4ドアクーペは、先代をEVにしたものとは根本的に異なるだろう。操縦性や一体感を重視しつつ、一層のメルセデスAMGらしさも追求されている。ブランドの重大な再出発を象徴するモデルが、まもなく姿を表す。

メルセデスAMG GT 4ドアクーペ（プロトタイプ）のスペック

英国価格：約20万ポンド（約4200万円／予想）

全長：−mm

全幅：−mm

全高：−mm

最高速度：305km/h（予想）

0-100km/h加速：2.2秒（予想）

航続距離：−km

電費：−km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2200kg（予想）

パワートレイン：トリプル・アキシャルフラックスモーター

駆動用バッテリー：100.0kWh（予想）

急速充電能力：500kW（DC）

最高出力：1115ps（予想）

最大トルク：124.2kg-m（予想）

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動



メルセデスAMG GT 4ドアクーペ（プロトタイプ）