平均265yの飛距離に精度を求めて…郡山瞳、富士桜連勝へ【マイナビ ネクヒロ第5戦】
＜マイナビカップ 事前情報（2日間競技）◇12日◇富士桜カントリー倶楽部（山梨）◇6,285ヤード・パー72＞マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第5戦「マイナビカップ」が山梨県にある富士桜カントリー倶楽部を舞台に13日（水）から2日間の日程で開催される。昨年富士桜で開催された第9戦「Norton Next Generation Tournament」でツアー初優勝を飾った郡山瞳は、今季台湾ツアーを主戦場しておりネクヒロは今大会が2試合目。それでも「昨年このコースで勝っているので悪いイメージはない」と富士桜連勝へ意気込んだ。
ネクヒロ出身のこの選手がワールドレディスサロンパスカップで躍動
台湾ツアーでは「KGI銀行TLPGAフューチャーズ」で17位の成績を残しているが、結果よりも大きいのは3日間、4日間などの複数日程の競技での経験だ。このネクヒロでも2日間大会を経験しているが、「複数日でのゴルフの組み立てを意識してできている」とプロテストに向けても充実の時間を過ごしている。1次から挑むテストはC地区（リバー富士CC）でエントリー。技術的にはパーオン率向上を課題に上げ、コーチの辻村明志氏と共にショット前のルーティーンから見直し。「辻村さんからは“素振りでも本当に狙ったところに打ちたい素振りをしているか？”と言われた。目標に対してどういう球で狙うのかというイメージを持って素振りをするようにしている」と素振りから精度を求めている。試合に向けては「ただあまり調子がいいわけでもないので、外してはいけないところに打たないようなマネージメントをしながら攻めていきたい。そして最後に勝てれば最高です」。平均265ヤードを誇る飛距離モンスターが精度とマネジメントを兼ね備えて富士桜を攻める。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
今年は全18戦！マイナビネクストヒロインゴルフツアー年間日程
人生初体験！ グリーン上が一面“砂”の最終戦 特別ルールもWPGAならでは…？【ありなみんの豪州プレーイン・レポート】
目指すはアオカナルート 明大女子主将・亀川美羽がネクヒロからプロ合格狙う【ネクヒロ第4戦】
キティちゃんが巻き返し後押し！天野真里奈は休学→復学→競技復帰【ネクヒロ第4戦】
全米女子OP予選36ホールで得た手応え 森本天がツアーレコードタイ記録でツアー2勝目【ネクヒロ第4戦】
台湾ツアーでは「KGI銀行TLPGAフューチャーズ」で17位の成績を残しているが、結果よりも大きいのは3日間、4日間などの複数日程の競技での経験だ。このネクヒロでも2日間大会を経験しているが、「複数日でのゴルフの組み立てを意識してできている」とプロテストに向けても充実の時間を過ごしている。1次から挑むテストはC地区（リバー富士CC）でエントリー。技術的にはパーオン率向上を課題に上げ、コーチの辻村明志氏と共にショット前のルーティーンから見直し。「辻村さんからは“素振りでも本当に狙ったところに打ちたい素振りをしているか？”と言われた。目標に対してどういう球で狙うのかというイメージを持って素振りをするようにしている」と素振りから精度を求めている。試合に向けては「ただあまり調子がいいわけでもないので、外してはいけないところに打たないようなマネージメントをしながら攻めていきたい。そして最後に勝てれば最高です」。平均265ヤードを誇る飛距離モンスターが精度とマネジメントを兼ね備えて富士桜を攻める。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
今年は全18戦！マイナビネクストヒロインゴルフツアー年間日程
人生初体験！ グリーン上が一面“砂”の最終戦 特別ルールもWPGAならでは…？【ありなみんの豪州プレーイン・レポート】
目指すはアオカナルート 明大女子主将・亀川美羽がネクヒロからプロ合格狙う【ネクヒロ第4戦】
キティちゃんが巻き返し後押し！天野真里奈は休学→復学→競技復帰【ネクヒロ第4戦】
全米女子OP予選36ホールで得た手応え 森本天がツアーレコードタイ記録でツアー2勝目【ネクヒロ第4戦】