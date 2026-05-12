【KCON JAPAN】『日プ新世界』練習生50人、レッドカーペット＆ステージに登場 それぞれの魅力をアピール【写真多数掲載】

【KCON JAPAN】『日プ新世界』練習生50人、レッドカーペット＆ステージに登場 それぞれの魅力をアピール【写真多数掲載】