SixTONES京本大我・井上芳雄・宮澤エマ、華やかなスタイルで登場 三者三様の装いに身を包む【生中継！第79 回トニー賞授賞式】
【モデルプレス＝2026/05/12】井上芳雄と宮澤エマ、SixTONESの京本大我が出演する「生中継！第79回トニー賞授賞式」（WOWOW／6月8日午前8時〜）の番組ビジュアルが完成した。
【写真】SixTONESメンバー、昨年の初NYブロードウェイ満喫ショット
毎年、豪華パフォーマンスの披露や数多くの名受賞シーンを通して、1年間のブロードウェイを凝縮した内容で演劇・ミュージカルファンを魅了しているトニー賞。今回の「第79回トニー賞授賞式」は、シンガーソングライターのP!NKがホストを務める。2026年の注目は『シュミガドーン！』、『ロストボーイ』がミュージカル作品賞を含む12ノミネート、演劇部門は『セールスマンの死』が最多9ノミネート。さらに、ダニエル・ラドクリフが演劇主演男優賞に初ノミネートされている。
そんな「トニー賞」を、2026年もWOWOWが独占生中継（放送・配信）で届ける。ナビゲーターの井上と宮澤、スペシャル・サポーターの京本が、現地の熱気をそのままに、エンターテインメントの魅力あふれる瞬間と興奮を伝えていく。劇場空間を思わせる、深紅のベルベットカーテンを背景に、井上、宮澤、京本が授賞式にふさわしい華やかなスタイルで登場。トニー賞授賞式で繰り広げられる多様で豊かな作品やパフォーマンスを体現するような三者三様の装いに身を包んだ。3人が、緞帳の向こう側に広がる「非日常（授賞式）」への架け橋として、最高峰のエンターテインメントへと視聴者を誘い、トニー賞への期待感をより一層高める番組ビジュアルとなっている。演劇界最大の祭典を番組で届ける彼らの姿も見どころとなっている。
さらに、WOWOWでは、トニー賞の関連番組も届ける。5月17日午後4時30分〜は「井上芳雄×宮澤エマ トニー賞の歩き方」を放送・配信。ナビゲーターの井上、宮澤が出演するこちらの番組では、5月5日に発表されたばかりのノミネーション速報を作品映像と共に紹介。現地の取材なども交えて、第79回トニー賞授賞式の楽しみ方を届る。また、「京本大我 ハロー・トニー！2026」では、2025年のトニー賞でミュージカル作品賞を受賞した『メイビー、ハッピーエンディング』を生み出した韓国で、京本がロケを行った。こちらも前編は5月13日午後11時に再放送・WOWOWオンデマンドにて配信中、後編は5月24日午後4時15分〜放送・配信予定だ。さらに、5月13日午後10時〜生放送される「井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」には、宮澤と京本がゲストで出演。それぞれの目線でトニー賞を追い続けてきた3人が、いま感じているブロードウェイミュージカルの魅力や、間近に迫るトニー賞への期待などを語り合う。（modelpress編集部）
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◆SixTONES京本大我・井上芳雄・宮澤エマ、華麗な番組ビジュアル完成
毎年、豪華パフォーマンスの披露や数多くの名受賞シーンを通して、1年間のブロードウェイを凝縮した内容で演劇・ミュージカルファンを魅了しているトニー賞。今回の「第79回トニー賞授賞式」は、シンガーソングライターのP!NKがホストを務める。2026年の注目は『シュミガドーン！』、『ロストボーイ』がミュージカル作品賞を含む12ノミネート、演劇部門は『セールスマンの死』が最多9ノミネート。さらに、ダニエル・ラドクリフが演劇主演男優賞に初ノミネートされている。
◆「トニー賞」関連番組も
さらに、WOWOWでは、トニー賞の関連番組も届ける。5月17日午後4時30分〜は「井上芳雄×宮澤エマ トニー賞の歩き方」を放送・配信。ナビゲーターの井上、宮澤が出演するこちらの番組では、5月5日に発表されたばかりのノミネーション速報を作品映像と共に紹介。現地の取材なども交えて、第79回トニー賞授賞式の楽しみ方を届る。また、「京本大我 ハロー・トニー！2026」では、2025年のトニー賞でミュージカル作品賞を受賞した『メイビー、ハッピーエンディング』を生み出した韓国で、京本がロケを行った。こちらも前編は5月13日午後11時に再放送・WOWOWオンデマンドにて配信中、後編は5月24日午後4時15分〜放送・配信予定だ。さらに、5月13日午後10時〜生放送される「井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」には、宮澤と京本がゲストで出演。それぞれの目線でトニー賞を追い続けてきた3人が、いま感じているブロードウェイミュージカルの魅力や、間近に迫るトニー賞への期待などを語り合う。（modelpress編集部）
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