【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】

【もっと読む】遠藤航〈前編〉弱点を最小限にとどめられるサッカーIQの高いスーパーな選手（Jリーグ湘南元監督・反町康治）

MF遠藤航（英プレミア1部リバプール／33歳）

北中米W杯のメンバーが今月15日に発表されるが、ケガ人の動向が注目されている。その筆頭が主将の遠藤だ。湘南U-18時代の2010年にプロデビューさせた反町氏（現清水GM、JFA前技術委員長）が教え子の復活に期待を寄せた。

◇ ◇ ◇

──高3だった2010年9月の川崎戦でJリーグデビューを果たした。

「ユース所属の17歳の航は背筋がピンと立って落ち着いてプレーできる選手だった。先発起用した川崎戦は前半で3失点してしまい、航も特にスピード面で通用しなかったのでベンチに下げた。本人もプロの厳しさを痛感したはず。でも真面目で努力家で前向きなところを評価していました。湘南でボランチ、浦和で右DF、ハリルホジッチ監督率いる日本代表では4バックの右SB、ドイツではインサイドハーフと多彩な役割をこなした。それだけ賢さと適応力が非凡だったと思います」

──12年には19歳で湘南主将の大役を務めた。

「湘南U-18で指導していた者貴裁監督（現京都監督）が託したのでしょうが、航は常に堂々としているし、ブレることがない。当時から自分の意見をしっかりと言えるし、責任感も強かった。今まで見た選手の中で＜外部情報をスムーズにインプット＞＜自分なりに解釈してアウトプット＞する能力はナンバーワン。プレー面でも本当にスーパーな選手だと感心させられます」

──20代後半から爆発的な進化を遂げた。

「23歳で浦和、25歳でベルギー、ドイツが27歳の手前、そしてリバプール移籍が30歳。複数のポジションを高いレベルでこなせたこともひとつのポイントですが、やはりサッカーIQが抜群に高いことが大きかった」

──英プレミアの強豪リバプールでプレーすると思いましたか？

「いや、そこまで行くとは正直、思わなかったですね。でも、いろいろな巡り合わせと本人の努力があって今の航があると思います」

「ケガが治るという確証がなければ難しい」

──北中米W杯は前回同様、登録26人体制です。

「スペシャリストを何人か入れてもいいとは思いますが、複数の役割を担える選手の方が有利でしょう。航のように（複数ポジションを）柔軟にこなせる優れた人材をメンバーに入れておきたいと考えるのは、監督なら当たり前のことでしょう」

──遠藤は23年発足の第2次森保政権で主将としてチームを牽引。ケガは想定外だった。

「航は若い頃からケガが少なく、長い離脱や大きな挫折もなかった。そんな選手でも、試合中の負傷は避けられない」

──森保監督は遠藤を入れるかどうか、頭を悩ませているでしょう。

「ケガが治るという確証がなければ難しいでしょう。W杯（のメンバー選び）は義理や人情（で決まるもの）ではない。厳しい世界なのです。森保監督にとって難しいのは、メンバー発表からW杯初戦のオランダ戦まで約1カ月あるということ。その段階になれば治る選手もいれば、直前にケガをする選手もいる。見極めが非常に厳しいですね」

──遠藤にとって北中米W杯は集大成となる。

「前回カタール大会で越えられなかったベスト16の壁を突破し、最高の景色を見て欲しいという思いはあります。もちろん航が本大会に行けるのがベストです。彼もいずれ現役を退く時が来るでしょうが、日本サッカーの要人になる人材です。豊富な経験を日本サッカーに生かして欲しいと願っています」

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト 絹見誠司／日刊ゲンダイ）

※ロングインタビュー版は日刊ゲンダイDIGITALで公開中。関連記事から要チェックだ。

▽遠藤航（えんどう・わたる）1993年2月9日生まれ、33歳。神奈川・横浜市出身。J湘南ユース時代の2010年にJデビュー。15年に浦和、18年にシントトロイデン、19年にシュツットガルト、23年にリバプールに移籍。15年7月に日本代表初選出。16年リオ五輪代表として3試合出場。18年ロシア大会メンバー入り（出場機会なし）。22年カタール大会では全4試合に出場して16強入りの原動力になった。

▽反町康治（そりまち・やすはる）1964年3月8日生まれ、62歳。埼玉・浦和市（現さいたま市）出身。静岡・清水東高から慶応大卒業後、全日空の社員選手としてプレー。94年にJ湘南入り。97年に引退してからは新潟、2008年北京五輪代表、湘南、松本の監督を務めた。20年にJFA技術委員会委員長に就任。24年4月からJ清水のGM。