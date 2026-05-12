7月10日に公開されるホラー映画『ブリング・ハー・バック』の予告編とメインビジュアルが公開された。

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本作は、『TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー』で長編監督デビューを果たしたダニー・フィリッポウ＆マイケル・フィリッポウ兄弟とA24がタッグを組んだ“儀式体験ホラー”。

物語は、父親を亡くした兄妹アンディと目の不自由なパイパーが、親切な里親ローラのもとで新たな生活を始めるところから始まる。そこには言葉を話さない少年オリバーも暮らしており、ローラの異様なまでの愛情にアンディは違和感を覚えていく。家の周囲に点在する謎の“円”のモチーフ、次々と起こる不穏な出来事、そしてオリバーの存在がつながったとき、隠されていたローラの“恐るべき願い”が明かされる。

里親ローラ役を『シェイプ・オブ・ウォーター』のサリー・ホーキンスが演じたほか、兄妹役にビリー・バラットとソラ・ウォン、謎の少年オリバー役にジョナ・レン・フィリップスが名を連ねた。

公開された予告編は、アンディ（ビリー・バラット）とパイパー（ソラ・ウォン）がローラ（サリー・ホーキンス）のもとを訪れるシーンから始まる。ローラは「新しい家へようこそ」と2人を迎え入れるが、その言葉とは裏腹にどこか不穏な表情を浮かべる。さらに、言葉を発さずじっと兄妹を見つめるオリバー（ジョナ・レン・フィリップス）の姿、家の周囲に描かれた謎の“円”、随所に差し込まれるビデオの録画映像が、この家に潜む異様さを際立たせている。「この儀式が終わる時、あなたの願いがかなう」というナレーションとともに、変わり果てたオリバーの姿が映し出される。

あわせて公開されたメインビジュアルには、儀式中のオリバーの姿が大きく写し出されている。額に指を置きオリバーを押さえつけるように添えられたローラの手、頭を囲うように描かれた血の“円”が配され、「決して、願ってはいけない」というコピーが添えられている。

また、ムビチケ特典情報も発表。購入特典は「儀式にも使える！A24サークルドロップシール」で、儀式のモチーフである円形をかたどったドロップシール仕様となっている。ムビチケは1,600円（税込）で、上映劇場およびオンラインサイトで5月15日より販売される。（文＝リアルサウンド編集部）