千葉J・西村、A東京・菊地が功労者表彰受賞…B.LEAGUE AWARD SHOW2025-26に登壇予定

5月12日、Bリーグより功労者表彰受賞選手が発表され、今シーズンでの引退を発表している千葉ジェッツの西村文男とアルバルク東京の菊地祥平が選出された。

三重県出身の西村は177センチ72キロのポイントガード。2009年に日立サンロッカーズ（現サンロッカーズ渋谷）に入団し、2014年に当時NBLに所属した千葉Jへ移籍し、今シーズンまで12シーズン在籍した。”Mr.ジェッツ”の愛称でも親しまれ、チームの黎明期から主力として活躍した。今シーズンは27試合の出場にとどまったが、チームの精神的支柱としてCS進出に大きく貢献した。

菊地は山形県出身で、191センチ91キロのスモールフォワード。2007年に東芝ブレイブサンダース （現川崎ブレイブサンダース）に入団すると、2016年にトヨタ自動車アルバルク東京に移籍し6年間プレーし、2017年から2019年にかけてチームのリーグ2連覇に貢献した。2022年より2年間越谷アルファーズでプレーし、2024年にA東京に復帰した。今シーズンは若手のメンターとしての役割を果たし、チームのCS進出に貢献した。

なお同2選手は5月29日に東京ガーデンシアター（東京都江東区） にて開催する「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」に登壇予定だ。

【動画】千葉ジェッツ・西村文男のラストイヤーに密着