HYDEが自身のXを更新し、雪原を歩く動画を公開した。

■雪原の中に刻まれたHYDEの尊い後ろ姿

【動画】幻想的な雪原の中をロングコート姿で歩くHYDEの後ろ姿

ニューアルバム『JEKYLL』のリリースを5月13日に控え、連日カウントダウン投稿を続けているHYDE。リリースまであと2日に迫った5月11日、ハッシュタグ「#HYDE」「#JEKYLL」「#SMILING」「#JEKYLLリリースまであと2日」を添えて1本のショートムービーを公開した。

ニューアルバムの収録曲「SMILING」の旋律が静かに流れる中、画面に映し出されたのは、果てしなく広がる真っ白な雪原。そこには、ロングコートを纏ったHYDEがゆっくりと歩みを進めていく。カメラが背後からジワジワと背中に近づいていく構成は、見る者を幻想的な世界へと連れて行くようだ。

SNSには「「尊い後ろ姿」「幻想的で日常を忘れる」「息をのむほどの美しさ」といった絶賛する声や、「ペンギンさんみたいで可愛い」といったコメントが集まっている。

■雪が舞う中で妖艶に歌唱するHYDE

その前日、5月10日には「#JEKYLLリリースまであと3日」の言葉と共に、HYDEの世界観へと誘う映像が公開された。

こちらは一転して、漆黒のフード付きコートに身を包んだHYDEが登場。粉雪が舞い散る中「NOSTALGIC」を妖艶に、そしてエモーショナルに歌い上げる姿が収められている。

SNSには「その世界観に引き込まれる」「ドキッとさせられる美しさ」「カッコ良すぎます」といった絶賛する声が溢れている。