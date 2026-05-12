名曲「夢で逢えたら」50周年！大滝詠一トリビュートライブに吉田美奈子の出演が決定
6月10日に東京・SGCホール有明で開催されるコンサート『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』に吉田美奈子の出演が決定した。
■大滝詠一トリビュートライブにはトータス松本、ハンバート ハンバート、藤井フミヤ、渡辺満里奈ら大滝を敬愛するアーティストが参加
6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式を前に実施されるこのイベントは、日本の音楽シーンへ多大なる貢献を果たした偉大な音楽家を称えるコンサートで、今年は大滝詠一を敬愛するアーティストが集う。
そしてこのたび、吉田美奈子の参加が正式にアナウンスされた。2026年は大滝詠一が“大瀧詠一”名義で作詞作曲・プロデュースを手掛け吉田美奈子らが歌唱した不朽の名曲「夢で逢えたら」の誕生からちょうど50年。この記念すべきアニバーサリーイヤーに、吉田美奈子がトリビュートライブのステージに立つ。
なお、イベント当日の6月10日には、2025年に開催された『大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年記念コンサート』の模様を収録した2枚組Blu-ray映像作品もリリースされる。
■イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』
06/10（水）東京・SGCホール有明
出演：大滝詠一（声の出演 / アーカイブ歌唱） / 伊藤銀次 / 稲垣潤一 / 佐野史郎 / 杉真理 / 鈴木茂 / トータス松本（ウルフルズ） / 野宮真貴 / ハンバート ハンバート / 藤井フミヤ / 吉田美奈子 / 渡辺満里奈 and more!
NIAGARA’S CLUB BAND：井上鑑（音楽監督 / Key） / 高水健司（Ba / 「高」は、はしごだかが正式表記） / 上原“ユカリ”裕（Ds） / 今剛（Gu） / 土方隆行（Gu） / 三沢またろう（Per） and more!
■リリース情報
2026.06.10 ON SALE
Blu-ray『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live ＆ 鈴木茂☆大滝詠一を唄う!! Vol.9』
■【画像】イベントに出演する豪華アーティストたち
■【画像】『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live ＆ 鈴木茂☆大滝詠一を唄う!! Vol.9』のジャケット写真
■関連リンク
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』OFFICIAL SITE
https://www.ceipa.net/feature/majweek_ohtaki
大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年記念サイト
https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/NIAGARA50th/
大滝詠一 OFFICIAL SITE
http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/