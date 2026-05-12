原由子ソロデビュー45周年記念企画第3弾！自身について赤裸々に語った約9,000字ロングインタビュー公開

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ソロデビュー45周年を迎えた原 由子。その節目を祝うアニバーサリー企画が開催されており、最後となる第3弾、原 由子自身が“はらゆうこを語る”独占インタビューが「サザン・タイムズ」に掲載された。

■「このまま引退してもいいかなとまで思っていたんです」（原 由子）

1978年にサザンオールスターズのメンバーとしてデビューし、1981年にはサザンのメンバーとして初めてソロデビュー、4月21日にソロ活動45周年を迎えた原 由子。その節目となる2026年3月から4月には、アニバーサリーライブ『伊右衛門 presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』を縁深きふたつの古都・京都と鎌倉で全4公演にわたって開催。これまでの活動への感謝と未来への期待が詰まったステージで観客を魅了した。

デビュー記念日である4月21日からはソロデビュー45周年企画がスタート。第1弾は、普段どんな音楽とともに生きているのかをエピソードと併せて楽しむことができるApple Musicのラジオ番組『これ聴いてます』へ出演。原の音楽的原体験から近年の音楽体験、自身の楽曲まで原自身の言葉で語られ、サザンのメンバーやソロミュージシャンである前にひとりの音楽ファンであり続けてきた彼女の素顔を映し出すスペシャルな内容となっている。

続く第2弾はサザンオールスターズ公式サイト内で展開されているWEBメディア「サザン・タイムズ」での企画「原 由子 ソロデビュー45周年記念!! はらゆうこを語るひととき」。原ボーカルの楽曲や、原が作詞作曲を手掛けた楽曲などについて、多種多様な20人の書き手が筆を取り、ミュージシャン原 由子の45年のキャリアを様々な角度から徹底解剖する、読み応え抜群の企画だ。

45周年企画の最後となる第3弾は、原 由子の独占インタビュー。「はらゆうこを語るひととき」企画と連動する形で、原本人が自身の音楽活動を振り返る独占インタビューが5月12日、「サザン・タイムズ」に掲載された。1981年4月21日、シングル「I Love Youはひとりごと」、アルバム『はらゆうこが語るひととき』のリリースから45年。ソロデビューに先駆けて、サザンオールスターズとして初めてリードボーカルを取った「私はピアノ」から、ボーカリスト、プレイヤー、ソングライターとしてそれぞれの転機となった楽曲とともに、原 由子のミュージシャンとしての45年に迫る、約9,000字のロングインタビューとなる。

これまであまり語られて来なかった、母親になってからのミュージシャンとしての変化について赤裸々に話すひと幕も掲載される。

■原 由子 インタビュー（一部抜粋）

■関連リンク

「はらゆうこを語るひととき 原 由子スペシャルインタビュー」ページ

https://southernallstars.jp/feature/sastimes_article22

サザンオールスターズOFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp

■【画像】「原 由子スペシャルインタビュー」ロゴ