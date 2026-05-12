海南省、離島免税新政策の実施半年で購入額5110億円―中国

海口税関が5月11日に発表した統計によると、海南省離島免税新政策が実施された2025年11月から2026年4月30日までに、税関が監督管理した離島免税の購入額は前年同期比22．6％増の222億2000万元（約5110億円）に達し、購入者数は同9．4％増の延べ297万3000人、購入件数は同5．5％増の1745万件に上ったとのことです。

江蘇省から来た李さんは、「以前海南へ買い物に来た時、選べる商品の種類が比較的限られていた。今回は、ペット用のおやつセットだけでなく、ずっと入手したかったミニギターも購入できた。本当に驚いた」と話しました。万寧王府井国際免税港の責任者は、新政策が実施された後、店舗の客数と販売量はいずれも明らかに増加したと述べています。

離島免税新政策の実施は、一般観光客、島内住民、出国旅行者という三つの消費対象に対するルールの適正化を実施し、免税商品の品目範囲を従来の45種類から47種類に拡充し、ペット用品と携帯可能な楽器の2種類を新たに追加しました。また、既存商品も適正化と拡大を進め、小型家電類には掃除ロボット、掃除機、睡眠器具など15種類の商品を新たに追加しました。電子消費財ではデジタル撮影機材、ドローンの2品目を新たに追加し、顧客の多様な消費ニーズにより対応するものとなっています。

このほか新政策は、免税事業者が靴や帽子、スカーフ、陶磁器製品など国産優良商品6種類を導入することも支援しています。（提供/CGTN Japanese）