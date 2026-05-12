女優でタレントのMEGUMI（44）が11日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。グラビアあるあるについて談義する場面があった。

この日はイラストレーターのみうらじゅん氏、お笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希がゲスト出演。大人の色気＆エロについてトークをくり広げた。

雑誌「週刊SPA」の連載「グラビアン魂」で20年以上グラビアを見てきたみうら氏に対し、MEGUMIは「人が感じる女の子へのエロって変わってきてますか？私たちがやっていたグラビアの時って、おっぱいが異常に大きい、子供のような身長で、なんかそういう人がすごい多かった」と質問。みうら氏は「おられますよね、今でも、もちろん」としつつ「MEGUMIちゃん辺りからちょっと自分の個性っていうのかな、で“グラドルなど”っていう職業になったんじゃないかなって思っているんだよ。小池栄子さんとかMEGUMIちゃんの世代から“グラドルなど”であれ一本でやってるっていうイメージはもう今は無い」と指摘した。

そんな中、平子が発売した写真集についてついて話が及ぶと、マスカットを食わるカットに「フルーツもやっぱり、私たちずーっと色んなフルーツ食べさせられてやってきたんで、継承されてるわ」とMEGUMI。「素晴らしいです、うれしいです、継承されていて」と喜んだ。

さらに「最初はアイスを。チュッパチャップスもありますよね。牛乳もやっぱ零しながら。スイカを咥えながら、スイカの汁垂らしながらバランスボール、よく乗らされてきました」とグラビア“あるある”に大興奮。

みうら氏が「車の洗車もあったでしょ？」と振ると、MEGUMIは「ありましたね。ホースから水が自分に掛かっちゃって、おっちょこちょいありました。“ああ、もういいや〜！”っていうのは散々。やらせていただきました。（ロスっぽいけど千葉）やらせていただきました」と笑った。