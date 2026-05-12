驚愕のビフォーアフター

今年1月にレスラー人生に終止符を打った、新日本プロレスの49歳、棚橋弘至社長の激変ぶりに注目が集まっている。9日に更新したXで「人体の不思議」とし、現役時とみられるバキバキの肉体と今の比較写真を公開。ファンからは様々な声が上がった。

棚橋社長は今月5日に自身のインスタグラムを更新。「道場で背中トレ。体重計に乗ってみた。 1.4から…13キロ増。そんなに増えるものかしら」とつづっていた。

インスタグラムの写真ではお腹周りが分からなかったが、9日に「人体の不思議」として更新したXでは、たぷっとした腹部にメジャーを当てて苦しそうな表情を浮かべている。X上のファンの視線が集まった。

「ウソやろ…ウソだと言ってくれ」

「腹が棚みたいになっとる」

「なんという親近感！」

「どっちも好きです」

「プロレスラーから普通のおっちゃんに成長しただけですよ」

「筋肉の上に脂肪という鎧を纏ったんですね」

「引退後のアスリートあるある」

ほかに新日本プロレスリング新日企画のXは、棚橋社長の投稿を引用し、「ライザップのCMがきますように」としている。

新日本プロレスを支えてきた“100年に一人の逸材”と言われた棚橋社長。1月4日の興行「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」のメインイベントでオカダ・カズチカ（AEW）と対戦し、26年に及ぶプロレス人生に幕を閉じていた。



（THE ANSWER編集部）