井上芳雄＆宮澤エマ＆京本大我、華やかな衣装を身にまとう トニー賞授賞式の番組ビジュアル公開
アメリカ・ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールで開催される、世界最大の演劇・ミュージカルの祭典「第79回トニー賞授賞式」が8日午前8時（日本時間）、WOWOWで生中継する。これに先駆け、番組ビジュアルが公開された。
【写真】年齢が近くて意気投合する京本大我＆チェ・ウヒョク
トニー賞とは、前年4月末から1年間、ニューヨークのオン・ブロードウェイで開幕した演劇、ミュージカル作品を対象に贈られる、アメリカ演劇界で最も権威のある賞。同番組では、ナビゲーターの井上芳雄と宮澤エマ、スペシャル・サポーターの京本大我が、現地の熱気をそのままに、エンターテインメントの魅力あふれる瞬間と興奮を伝える。
公開されたビジュアルには、劇場空間を思わせるような深紅のベルベットカーテンを背景に、井上、宮澤、京本が授賞式にふさわしい華やかなスタイルで登場。トニー賞授賞式で繰り広げられる多様で豊かな作品やパフォーマンスを体現するような三者三様の装いに身を包んだ。3人が、緞帳の向こう側に広がる「非日常（授賞式）」への架け橋として、最高峰のエンターテインメントへと視聴者を誘い、トニー賞への期待感をより一層高める番組ビジュアルとなっている。
【写真】年齢が近くて意気投合する京本大我＆チェ・ウヒョク
トニー賞とは、前年4月末から1年間、ニューヨークのオン・ブロードウェイで開幕した演劇、ミュージカル作品を対象に贈られる、アメリカ演劇界で最も権威のある賞。同番組では、ナビゲーターの井上芳雄と宮澤エマ、スペシャル・サポーターの京本大我が、現地の熱気をそのままに、エンターテインメントの魅力あふれる瞬間と興奮を伝える。