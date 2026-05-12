LAZYgunsBRISKY、一夜限りの再集結ワンマンライブ開催へ 2022年から活動休止中
2022年から活動休止中のガールズロックバンド・LAZYgunsBRISKYが、結成20周年を迎えるにあたり一夜限りのワンマンライブを開催することが発表された。10月3日に東京・下北沢 CLUB251にて開催される。バンドの最新アーティスト写真も公開された。
【写真】カラフルで個性的なファッションに身を包んだLAZYgunsBRISKY（2019年）
LAZYgunsBRISKYは、2006年、高校在学中に結成。ビートルズやローリング・ストーンズなどの1960年代のロック文化をルーツに、R＆BやHIPHOPなどの音楽スタイルを取り入れたオルタナティブなサウンドで人気を博し、海外でのリリースやツアーなど国内外で活動を展開してきた。ボーカル・Lucyの心臓疾患のため2022年に活動を休止し、現在メンバー4人それぞれの道を歩んでいる中、今年初めに再結集して今回のライブを開催するに至ったという。
■LAZYgunsBRISKY・Lucy コメント
おやすみをもらってから4年も経っていたこと、そしていつのまにか結成20周年を迎えていたことに、自分たちでも驚きました。節目ということで、メンバー4人で久しぶりに集まり、たくさんのことを話しました。
改めてバンドへの情熱と向き合って、応援してくれている人たちをこんなにも長く待たせてしまっていることに焦りも感じながら。4年分のお酒を交わし、よし、やろうかと、ようやく重い腰を上げました。
私は今、とても元気に過ごせるようになり、このエネルギーを灰になるまで燃やせる身体を、10月までに作っていきます。
どうか皆さん、この20年でいちばんかっこいいLAZYgunsBRISKYを体感しにきてください。
ああ、お待たせ！
■LAZYgunsBRISKY『LIVE in 2026 -LAZYgunsBRISKY 20th anniv.-』
日時：10月3日（土） 午後5時30分 開場／午後6時 開演
会場：東京・下北沢 CLUB251
【写真】カラフルで個性的なファッションに身を包んだLAZYgunsBRISKY（2019年）
LAZYgunsBRISKYは、2006年、高校在学中に結成。ビートルズやローリング・ストーンズなどの1960年代のロック文化をルーツに、R＆BやHIPHOPなどの音楽スタイルを取り入れたオルタナティブなサウンドで人気を博し、海外でのリリースやツアーなど国内外で活動を展開してきた。ボーカル・Lucyの心臓疾患のため2022年に活動を休止し、現在メンバー4人それぞれの道を歩んでいる中、今年初めに再結集して今回のライブを開催するに至ったという。
おやすみをもらってから4年も経っていたこと、そしていつのまにか結成20周年を迎えていたことに、自分たちでも驚きました。節目ということで、メンバー4人で久しぶりに集まり、たくさんのことを話しました。
改めてバンドへの情熱と向き合って、応援してくれている人たちをこんなにも長く待たせてしまっていることに焦りも感じながら。4年分のお酒を交わし、よし、やろうかと、ようやく重い腰を上げました。
私は今、とても元気に過ごせるようになり、このエネルギーを灰になるまで燃やせる身体を、10月までに作っていきます。
どうか皆さん、この20年でいちばんかっこいいLAZYgunsBRISKYを体感しにきてください。
ああ、お待たせ！
■LAZYgunsBRISKY『LIVE in 2026 -LAZYgunsBRISKY 20th anniv.-』
日時：10月3日（土） 午後5時30分 開場／午後6時 開演
会場：東京・下北沢 CLUB251