『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』大滝詠一さんトリビュート公演に吉田美奈子の出演決定 名曲「夢で逢えたら」誕生50年
6月10日に東京・SGCホール有明で開催されるスペシャルコンサート『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』にシンガー・ソングライター吉田美奈子の出演が決定した。
【ライブ写真多数】豪華アーティストが集結！ナイアガラ・レコード50周年ライブの模様
同イベントは、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ 2026）授賞式を前に、日本の音楽シーンへ多大なる貢献を果たした偉大な音楽家を称えるトリビュート公演。大滝詠一さんを敬愛する豪華アーティストが集う同公演に、吉田美奈子の参加が正式にアナウンスされた。
吉田は、大滝さんが“大瀧詠一”名義で作詞、作曲、プロデュースを手がけた不朽の名曲「夢で逢えたら」のオリジナル歌唱を担当したことでも知られる存在。今年は同曲の誕生からちょうど50年という節目の年となり、アニバーサリーイヤーに実現する今回の出演は大きな注目を集めそうだ。
同公演には、伊藤銀次、稲垣潤一、杉真理、鈴木茂、トータス松本（ウルフルズ）、野宮真貴、ハンバート ハンバートら、大滝さんと縁の深いアーティストや現代のミュージックシーンで活躍するアーティストたちが集結。NIAGARA'S CLUB BANDとして、井上鑑（音楽監督／Key）、高水健司（Ba）、上原""ユカリ""裕（Dr）、今剛（Gt）、土方隆行（Gt）、三沢またろう（Per）の出演も決まっている。
また、新たに俳優・佐野史郎の出演も決定。さらに、大滝さん本人による“声の出演／アーカイブ歌唱”も発表され、一夜限りの特別なステージへの期待が高まる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』
公演日：6月10日（水）
会場：東京・SGCホール有明
出演：
大滝詠一（声の出演／アーカイブ歌唱）NEW!／伊藤銀次／稲垣潤一／佐野史郎 NEW! ／杉真理／鈴木茂／トータス松本（ウルフルズ）／野宮真貴／ハンバート ハンバート／藤井フミヤ／吉田美奈子 NEW! ／渡辺満里奈 …and more!
NIAGARA'S CLUB BAND：
井上鑑（音楽監督／Key）／高水健司（Ba）／上原""ユカリ""裕（Dr）／今剛（Gt）／土方隆行（Gt）／三沢またろう（Per）…and more!
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同イベントは、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ 2026）授賞式を前に、日本の音楽シーンへ多大なる貢献を果たした偉大な音楽家を称えるトリビュート公演。大滝詠一さんを敬愛する豪華アーティストが集う同公演に、吉田美奈子の参加が正式にアナウンスされた。
同公演には、伊藤銀次、稲垣潤一、杉真理、鈴木茂、トータス松本（ウルフルズ）、野宮真貴、ハンバート ハンバートら、大滝さんと縁の深いアーティストや現代のミュージックシーンで活躍するアーティストたちが集結。NIAGARA'S CLUB BANDとして、井上鑑（音楽監督／Key）、高水健司（Ba）、上原""ユカリ""裕（Dr）、今剛（Gt）、土方隆行（Gt）、三沢またろう（Per）の出演も決まっている。
また、新たに俳優・佐野史郎の出演も決定。さらに、大滝さん本人による“声の出演／アーカイブ歌唱”も発表され、一夜限りの特別なステージへの期待が高まる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』
公演日：6月10日（水）
会場：東京・SGCホール有明
出演：
大滝詠一（声の出演／アーカイブ歌唱）NEW!／伊藤銀次／稲垣潤一／佐野史郎 NEW! ／杉真理／鈴木茂／トータス松本（ウルフルズ）／野宮真貴／ハンバート ハンバート／藤井フミヤ／吉田美奈子 NEW! ／渡辺満里奈 …and more!
NIAGARA'S CLUB BAND：
井上鑑（音楽監督／Key）／高水健司（Ba）／上原""ユカリ""裕（Dr）／今剛（Gt）／土方隆行（Gt）／三沢またろう（Per）…and more!