ユーチューバー・てんちむ（32）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、日本では「子ども産みたいと思えないよなー」と本音で語った。

てんちむは「SNSの子育て論争見てて、マジで日本は母親の負担がデカすぎる上に母親に厳しい 当たり前に責任持って子育てしてるけど、そもそも他国の文化も見習って日本の行政や常識、環境をアップデートすべきだと思う だから少子化だったり子ども産みたいと思えないよなー」と私見を投稿。

また「結婚してから、『幸せになってよかった』みたいなコメントされるけど、マジで強がりじゃなくて本当にシングルの時も幸せ だから結婚前は辛そうって思われるのはなんかモヤる」とし「恐らく裁判の密着の印象強すぎるせいだと思うけど、でかい金額の裁判中は誰でも不幸ｗｗｗ」と“自虐”していた。

てんちむは、23年9月末をもって活動を休止していたが、24年4月にシングルマザーとして出産したことを発表し、活動を再開。子供の父については明らかにしていない。今年1月には元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏と結婚したと報告している。