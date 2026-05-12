『今日好きダンスバトル』を終えた“がむしゃら5”ゆま＆さわ＆ねねに直撃「練習の成果を全部出し切れた」
4月18日に東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』で、ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のスペシャルステージが行われた。
【動画】いつもと違う衣装に大盛り上がり！仲良し3人に突撃
オリコンニュースでは、同ステージに出演したゆま（谷村優真）とさわ（紗和）とねね（時田音々）にインタビューを実施。4月11日に行われた『今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP』で「がむしゃら5」のメンバーとしてパフォーマンスをした3人に、大舞台を終えての感想を聞いてきた。
――『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』を終えての感想をお願いします
ゆま：今回初めて『GirlsAward』に出演させていただいたんですけど、こんなにかっこいいヘアメイクと衣装で歩いたことがなかったので、新鮮ですっごい楽しかったです！
さわ：今まで歩いた『今日好き』ステージでは、制服を着て、チャーミングな一面を見せるステージが多かったと思うんですけど、『GirlsAward』ではいつもの私たちとは360度（180度）違う演出ができたと思います。ステージも本当に長くて緊張したんですけど、最後まで自分らしく、キメキメで歩くことができて、とても楽しかったです！
ねね：全部言われた〜（笑）！
さわ：ちょっとあげようか（笑）？
ねね：今までの『今日好き』の雰囲気とはガラッと変わって、クール系で…。今まで、自分はどちらかというと、かわいい系の服やメイクを見せてきたので、本当に全部が初めてで。緊張もしたし、不安もちょっとあったんですけど、『今日好き』メンバーで歩いて、観客の方からの「キャー」って歓声がたくさんで、楽しかったです。
さわ：うれしかった、めっちゃ。
――歓声、大きかったですね！
ゆま：すごかったよね？びっくりした。
――うちわやボードも見えましたか？
ゆま：見えました、めっちゃ。
さわ：名前が見えて、うれしかったです！
3人：ありがとうございます！
――ファッションポイントを教えてください
ゆま：普段、あまり腕とかを出さないんですけど、今回は…出してます！
さわ＆ねね：（爆笑）
ゆま：結構珍しいかも。デニムを履くことが多くて、長めのスカートはあまり履かないので、挑戦できたなって感じがします。
さわ：私もゆまと一緒で、腕とかをあまり出さないのを、今回は出してみました。ヒールも普段あまり履かないんですけど、結構高めのヒールを履いていて。リハーサルの時に苦戦しました。ヒールで歩いてる自分が「かっこいいかな」みたいに思っちゃって。
ゆま：ステキ！
さわ：音、めっちゃ良くない!?
ゆま：え、わかる！“コツコツ”って憧れるよね！
さわ：だから裏を歩く時も“コツコツ”させて歩いていました。
ねね：いいと思います！
ゆま：いいと思う！
ねね：今日、入りきってるもんね。
さわ：もう入りきってます！ごめんなさい、いつもの私はいません。
ゆま：（爆笑）ねねさんは？
ねね：ピンヒールで歩くのが初めてで…。
さわ：（手元を指して）これもめっちゃかわいい！
ねね：手袋も、大きいリボンがポイントです！
――先日『今日好きダンスバトル』が行われました。皆さんはチーム「がむしゃら5」として、「ぴあアリーナMM」でダンスされましたね。大舞台を終えての感想を教えてください
ゆま：「がむしゃら5」のみんなとは、『今日好きダンスバトル』の前にも踊ったことがあったので、またみんなで集まれたことが本当にうれしくて。長期間びっしり練習したので、本番では練習の成果を全部出し切れたんじゃないかなって思っています。
さわ：本当に仲が良い5人なので、騒がしい日ばかりでした。
ゆま：ほぼ、さわ（笑）！
さわ：でも、「やる時はやる」みたいなメンバーでした。本番も、私らしさが発揮できたステージだなって思います。家族も応援してくれて、もう涙が出る直前みたいな。
ゆま：ギリ出てない（笑）。
さわ：めっちゃうるっとしたし、ここまで頑張ってきてよかったなって思いました。
――おじいちゃんが庭に特設ステージを作ってくれていましたね
ゆま：行きたかったよお〜。
ねね：あ、そうだね。
ゆま：お仕事で行けなかったんですよね…。
さわ：今度さ、普通に行こう！
ゆま：プライベートでお邪魔していいかな？
ねね：バーベキューしよう！
さわ：バーベキューしに来ていいって言ってた、おじいちゃん！
ゆま：ぜひ行かせてください、おじいちゃん！
さわ：おじいちゃんは多分、機械オンチだから（この動画を）見てないと思います（笑）！
――ねねちゃんは本番を終えてどうですか？
ねね：1回組んだメンバーだったから、2回目やるというのは、プレッシャーもあって。「よりうまくならなきゃいけない」というプレッシャーがあった中で、毎日練習したんですけど…。みんな、それぞれの個性をいい感じに出して、ひたむきに練習したから、本番は私たちらしいステージになったと思います。
ゆま＆さわ：うんうん。
ねね：私はダンスに苦手意識があって、どちらかというと「無理！」ってタイプだったんですけど、みんなと踊ったら、ダンスが自然と楽しいって思えるようになって。
ゆま：最高！
さわ：いいことすぎる！
ねね：本番、緊張というよりかは、今までの出来事とか思い出をいろいろと思い出して泣いちゃって。
さわ：わかる。
ねね：けど、楽しんで踊れました！やりきりました！
――『今日好きダンスバトル』を終えて、自分を変えられたと思いますか？
3人：変わった！
ねね：親にも「頑張ったね」って。今までも頑張ってきたことはあるけど、今回は形として目に見えるものだったから。感動してもらえました。
【動画】いつもと違う衣装に大盛り上がり！仲良し3人に突撃
オリコンニュースでは、同ステージに出演したゆま（谷村優真）とさわ（紗和）とねね（時田音々）にインタビューを実施。4月11日に行われた『今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP』で「がむしゃら5」のメンバーとしてパフォーマンスをした3人に、大舞台を終えての感想を聞いてきた。
ゆま：今回初めて『GirlsAward』に出演させていただいたんですけど、こんなにかっこいいヘアメイクと衣装で歩いたことがなかったので、新鮮ですっごい楽しかったです！
さわ：今まで歩いた『今日好き』ステージでは、制服を着て、チャーミングな一面を見せるステージが多かったと思うんですけど、『GirlsAward』ではいつもの私たちとは360度（180度）違う演出ができたと思います。ステージも本当に長くて緊張したんですけど、最後まで自分らしく、キメキメで歩くことができて、とても楽しかったです！
ねね：全部言われた〜（笑）！
さわ：ちょっとあげようか（笑）？
ねね：今までの『今日好き』の雰囲気とはガラッと変わって、クール系で…。今まで、自分はどちらかというと、かわいい系の服やメイクを見せてきたので、本当に全部が初めてで。緊張もしたし、不安もちょっとあったんですけど、『今日好き』メンバーで歩いて、観客の方からの「キャー」って歓声がたくさんで、楽しかったです。
さわ：うれしかった、めっちゃ。
――歓声、大きかったですね！
ゆま：すごかったよね？びっくりした。
――うちわやボードも見えましたか？
ゆま：見えました、めっちゃ。
さわ：名前が見えて、うれしかったです！
3人：ありがとうございます！
――ファッションポイントを教えてください
ゆま：普段、あまり腕とかを出さないんですけど、今回は…出してます！
さわ＆ねね：（爆笑）
ゆま：結構珍しいかも。デニムを履くことが多くて、長めのスカートはあまり履かないので、挑戦できたなって感じがします。
さわ：私もゆまと一緒で、腕とかをあまり出さないのを、今回は出してみました。ヒールも普段あまり履かないんですけど、結構高めのヒールを履いていて。リハーサルの時に苦戦しました。ヒールで歩いてる自分が「かっこいいかな」みたいに思っちゃって。
ゆま：ステキ！
さわ：音、めっちゃ良くない!?
ゆま：え、わかる！“コツコツ”って憧れるよね！
さわ：だから裏を歩く時も“コツコツ”させて歩いていました。
ねね：いいと思います！
ゆま：いいと思う！
ねね：今日、入りきってるもんね。
さわ：もう入りきってます！ごめんなさい、いつもの私はいません。
ゆま：（爆笑）ねねさんは？
ねね：ピンヒールで歩くのが初めてで…。
さわ：（手元を指して）これもめっちゃかわいい！
ねね：手袋も、大きいリボンがポイントです！
――先日『今日好きダンスバトル』が行われました。皆さんはチーム「がむしゃら5」として、「ぴあアリーナMM」でダンスされましたね。大舞台を終えての感想を教えてください
ゆま：「がむしゃら5」のみんなとは、『今日好きダンスバトル』の前にも踊ったことがあったので、またみんなで集まれたことが本当にうれしくて。長期間びっしり練習したので、本番では練習の成果を全部出し切れたんじゃないかなって思っています。
さわ：本当に仲が良い5人なので、騒がしい日ばかりでした。
ゆま：ほぼ、さわ（笑）！
さわ：でも、「やる時はやる」みたいなメンバーでした。本番も、私らしさが発揮できたステージだなって思います。家族も応援してくれて、もう涙が出る直前みたいな。
ゆま：ギリ出てない（笑）。
さわ：めっちゃうるっとしたし、ここまで頑張ってきてよかったなって思いました。
――おじいちゃんが庭に特設ステージを作ってくれていましたね
ゆま：行きたかったよお〜。
ねね：あ、そうだね。
ゆま：お仕事で行けなかったんですよね…。
さわ：今度さ、普通に行こう！
ゆま：プライベートでお邪魔していいかな？
ねね：バーベキューしよう！
さわ：バーベキューしに来ていいって言ってた、おじいちゃん！
ゆま：ぜひ行かせてください、おじいちゃん！
さわ：おじいちゃんは多分、機械オンチだから（この動画を）見てないと思います（笑）！
――ねねちゃんは本番を終えてどうですか？
ねね：1回組んだメンバーだったから、2回目やるというのは、プレッシャーもあって。「よりうまくならなきゃいけない」というプレッシャーがあった中で、毎日練習したんですけど…。みんな、それぞれの個性をいい感じに出して、ひたむきに練習したから、本番は私たちらしいステージになったと思います。
ゆま＆さわ：うんうん。
ねね：私はダンスに苦手意識があって、どちらかというと「無理！」ってタイプだったんですけど、みんなと踊ったら、ダンスが自然と楽しいって思えるようになって。
ゆま：最高！
さわ：いいことすぎる！
ねね：本番、緊張というよりかは、今までの出来事とか思い出をいろいろと思い出して泣いちゃって。
さわ：わかる。
ねね：けど、楽しんで踊れました！やりきりました！
――『今日好きダンスバトル』を終えて、自分を変えられたと思いますか？
3人：変わった！
ねね：親にも「頑張ったね」って。今までも頑張ってきたことはあるけど、今回は形として目に見えるものだったから。感動してもらえました。