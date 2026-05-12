お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）が12日、DeNA―中日戦（横浜）のセレモニアルピッチを務めた。

この一戦は「YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー」として開催され、テーマは「ベイ☆ギャルマインド」。自分の“好き”に全力で突き進む最強のポジティブ精神を持つ荒川に大役の白羽が立った。

荒川がギャルマインドの伝道師「ブチアゲ隊長」としてド派手な姿でマウンドに登場すると球場からは大歓声。投球には大きな拍手が送られた。

大役を終えると「緊張しました！！はよ投げなと思って！ちゃんと投げられてました？教えてホンマ！1カ月前くらいから練習を始めて、いろんな芸人さんから教えていただきました。みんな教え方が違いました（笑）」とコメント。さらに「（ともにイベントに登場した）山崎選手と九鬼選手がつけていたキャッチャー用のネイル、渋谷に広めたいなと思ってます！ベイスターズしか勝たん！！」と“アゲアゲ”だった。

登板が決定した際には「夢のようです。ありがとうございます涙 そしてなにより皆さんと共に思い出を作らせていただけることがうれしすぎるーー 幸せーーーーー アゲーーーーーー（笑）皆さんにとって最高の一日になるように全力で、挑ませていただきます！！！！よろしくお願いします！！！！ぎゃぁあああああ涙涙涙 涙涙 涙涙涙涙涙涙涙（笑）（感情がまだ溢れ出してる）」とハートの絵文字を大量に使用しながら意気込みのコメントを出していた。

相方のはる（29）も「『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2026 Supported by 横濱ハーバー』に出演させていただけることになりました！！！5/12(火)の横浜スタジアムでのセレモニアルピッチとイベントに出させていただきます！！！とてもドキドキしていますが、最高の日にしますのでよろしくお願いします！！！」とコメントしていた。