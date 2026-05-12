ALPHA DRIVE ONE、JO1から刺激「同じイヤモニを使っていたのですが…」 日本ファンコンサートに期待も【インタビュー】
5月8日、9日、10日の3日間にわたって千葉・幕張メッセ で開催されたK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』に、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが、8日、9日の2日間出演した。オリコンニュースでは、インタビューを実施し、出演の感想のほか、日本での活動について聞いた。
【動画】ALPHA DRIVE ONEに直撃インタビュー！サンウォンの誕生日をお祝い
■『KCON』初出演 JO1とコラボステージも「刺激を受けました」
――初の『KCON』ステージですが、いかがでしたか。
LEO：ALPHA DRIVE ONEとして初めて『KCON』という大きなステージに立つことができました。大変光栄に思っています。
――披露した楽曲のポイントを教えてください。
ARNO：きょう（＝インタビュー実施日の9日）披露するステージで、特別なものがあります。このような（優しく抱きしめるジェスチャーをしながら）パフォーマンスがあります。
LEO：「Beautiful」（Wanna One）のカバーです。
――JO1さんとの「BE CLASSIC」コラボについて、練習中に印象に残っている出来事はありましたか。刺激を受けたメンバーなどを含めて、教えてください。
XINLONG：先輩方と一緒に練習をさせていただいて、とても親切で、僕たちの面倒をとてもよく見てくださいました。とても光栄です。ありがとうございます。
JUNSEO：先輩方とリハーサルをしているとき、インイヤーモニター（＝イヤモニ）が同じチャンネルだったのですが、先輩方のすてきな歌声が鮮明に聞こえてきて、とても刺激を受けました。いろいろなことを教えていただき、本当に助けられて、僕たちも力をもらって頑張れました。ありがとうございます。
■ALLYZに感謝「皆さんのおかげで僕たちが頑張ることができます」
――SANGWONさん、きのう（8日）は誕生日おめでとうございます。当日のステージはいかがでしたか。今年の抱負を含めて教えてください。
SANGWON：デビューして初めての誕生日を『KCON』という素晴らしい舞台でファンの皆さんと迎えることが出来てとても嬉しいです、感無量です。これからもさまざまな音楽、たくさんの方に楽しんでいただけるコンテンツをお送りできたらと思います。よろしくお願いいたします。
――皆さんからSANGWONさんに一言メッセージをお願いします。
JUNSEO：SANGWONさん、お誕生日おめでとうございます！私たちも頑張るので、みんな一生懸命取り組んで、ナンバー1になりましょう。愛しています。
ANXIN：SANGWONさん、お誕生日おめでとうございます！愛しています。
ARNO：SANGWONさん、これからも笑顔で素敵なことがたくさんありますように。
XINLONG：SANGWONさん、これからの活動においても、いつも健やかで、幸せで、笑顔で過ごしていただけたらと思います。（SANGWONさんの）かっこいい姿で一緒にDRIVE TO THE TOP！
LEO：お誕生日おめでとうございます。健康で、幸せに活動を続けていきましょう。
SANGHYEON：SANGWONさん、お誕生日おめでとうございます！これからは悲しくて涙を流すのではなく、うれしくて涙を流すような日々でありますように。
――3回目の来日ですが、観光などはされましたか。思い出があれば教えてください。
SANGHYEON：日本に来て時間があるときは、練習が終わったらメンバーと一緒にコンビニエンスストアに寄ったりしています。この間は、東京タワーにも行ってきました。それが楽しかった思い出です。これからも幸せな思い出を作りたいです。
ANXIN：日本でメンバーと一緒によい思い出ができればと思っています。ステージに立つことができて非常にうれしく思っています。これからもこういった大きなステージに立てればと思っています。
LEO：僕たちは日本でのファンコンサートを開催する予定です。日本に来るたびに、日本にいるALLYZ（ファンネーム）がたくさんの愛をくれるので、ファンコンサートへの期待がどんどん膨らんでいます。僕たちも一生懸命準備しているので、ALLYZの皆さんも楽しみにしていてください。
――ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
JUNSEO：（日本語で）ALLYZの皆さん！ALLYZの皆さんのおかげで僕たちが頑張ることができます。いつも支えてくれてありがとうございます！大好き！本当に大好き！
【動画】ALPHA DRIVE ONEに直撃インタビュー！サンウォンの誕生日をお祝い
■『KCON』初出演 JO1とコラボステージも「刺激を受けました」
LEO：ALPHA DRIVE ONEとして初めて『KCON』という大きなステージに立つことができました。大変光栄に思っています。
――披露した楽曲のポイントを教えてください。
ARNO：きょう（＝インタビュー実施日の9日）披露するステージで、特別なものがあります。このような（優しく抱きしめるジェスチャーをしながら）パフォーマンスがあります。
LEO：「Beautiful」（Wanna One）のカバーです。
――JO1さんとの「BE CLASSIC」コラボについて、練習中に印象に残っている出来事はありましたか。刺激を受けたメンバーなどを含めて、教えてください。
XINLONG：先輩方と一緒に練習をさせていただいて、とても親切で、僕たちの面倒をとてもよく見てくださいました。とても光栄です。ありがとうございます。
JUNSEO：先輩方とリハーサルをしているとき、インイヤーモニター（＝イヤモニ）が同じチャンネルだったのですが、先輩方のすてきな歌声が鮮明に聞こえてきて、とても刺激を受けました。いろいろなことを教えていただき、本当に助けられて、僕たちも力をもらって頑張れました。ありがとうございます。
■ALLYZに感謝「皆さんのおかげで僕たちが頑張ることができます」
――SANGWONさん、きのう（8日）は誕生日おめでとうございます。当日のステージはいかがでしたか。今年の抱負を含めて教えてください。
SANGWON：デビューして初めての誕生日を『KCON』という素晴らしい舞台でファンの皆さんと迎えることが出来てとても嬉しいです、感無量です。これからもさまざまな音楽、たくさんの方に楽しんでいただけるコンテンツをお送りできたらと思います。よろしくお願いいたします。
――皆さんからSANGWONさんに一言メッセージをお願いします。
JUNSEO：SANGWONさん、お誕生日おめでとうございます！私たちも頑張るので、みんな一生懸命取り組んで、ナンバー1になりましょう。愛しています。
ANXIN：SANGWONさん、お誕生日おめでとうございます！愛しています。
ARNO：SANGWONさん、これからも笑顔で素敵なことがたくさんありますように。
XINLONG：SANGWONさん、これからの活動においても、いつも健やかで、幸せで、笑顔で過ごしていただけたらと思います。（SANGWONさんの）かっこいい姿で一緒にDRIVE TO THE TOP！
LEO：お誕生日おめでとうございます。健康で、幸せに活動を続けていきましょう。
SANGHYEON：SANGWONさん、お誕生日おめでとうございます！これからは悲しくて涙を流すのではなく、うれしくて涙を流すような日々でありますように。
――3回目の来日ですが、観光などはされましたか。思い出があれば教えてください。
SANGHYEON：日本に来て時間があるときは、練習が終わったらメンバーと一緒にコンビニエンスストアに寄ったりしています。この間は、東京タワーにも行ってきました。それが楽しかった思い出です。これからも幸せな思い出を作りたいです。
ANXIN：日本でメンバーと一緒によい思い出ができればと思っています。ステージに立つことができて非常にうれしく思っています。これからもこういった大きなステージに立てればと思っています。
LEO：僕たちは日本でのファンコンサートを開催する予定です。日本に来るたびに、日本にいるALLYZ（ファンネーム）がたくさんの愛をくれるので、ファンコンサートへの期待がどんどん膨らんでいます。僕たちも一生懸命準備しているので、ALLYZの皆さんも楽しみにしていてください。
――ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
JUNSEO：（日本語で）ALLYZの皆さん！ALLYZの皆さんのおかげで僕たちが頑張ることができます。いつも支えてくれてありがとうございます！大好き！本当に大好き！