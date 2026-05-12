原 由子、“はらゆうこ”を自ら語る ソロ45周年記念、約9000字独占インタビュー公開
ソロデビュー45周年を迎えた原 由子が“はらゆうこ”を語る独占インタビューが公開された。
【写真】ハンドマイクで歌唱する原 由子（45周年ライブより）
今回公開されたのは、原のソロデビュー45周年記念企画の第3弾として展開される『原 由子 ソロデビュー45周年記念!! はらゆうこを語るひととき 原 由子スペシャルインタビュー』。第1弾企画では、Apple Musicのラジオ番組「これ聴いてます」で音楽的原体験や近年聴いている楽曲、自身の作品についてのトークを展開。第2弾では、WEBメディア『サザン・タイムズ』にて、総勢20人の書き手による音楽評論企画「はらゆうこを語るひととき」が実施され、多角的な視点から原の45年のキャリアが掘り下げられてきた。
1978年にサザンオールスターズのメンバーとしてデビューした原は、1981年に同バンドのメンバーとして初のソロデビュー。今年3月から4月にかけては、アニバーサリーライブ『伊右衛門 presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』を京都と鎌倉で開催し、節目の年を彩ってきた。
今回のインタビューでは、1981年4月21日にリリースされたシングル「I Love You はひとりごと」、アルバム『はらゆうこが語るひととき』から45年にわたる歩みを回顧。サザンオールスターズとして初めてリードボーカルを務めた「私はピアノ」をはじめ、“ボーカリスト”“プレイヤー”“ソングライター”としてそれぞれの転機となった楽曲を軸に、自身の音楽人生を振り返る約9000字のロングインタビューとなっている。
また、これまであまり語られてこなかった、母親になってからのミュージシャンとしての変化について赤裸々に話す一幕も掲載される。1987年に4年ぶりのソロシングル「あじさいのうた」で復帰した当時について、「子供が出来てしばらく音楽から離れていたし、子育てしながら復帰するのは無理かなあと思っていたし…。1年以上ピアノにも触っていなかったので、このまま引退してもいいかなとまで思っていたんですよ」と振り返りながら、「でも、そんな子育てに夢中の時期に、『曲を作ってみませんか？』とお話をいただいて、改めてピアノと向き合ってみたら、もう涙が溢れちゃって。私には音楽が必要なんだって、改めて思わせてくれたのが『あじさいのうた』なんです。だから、私自身とっても思い入れのある曲ですね」と語っている。
インタビューは『サザン・タイムズ』にて公開中。音楽人としての原 由子の歩みや、その存在の稀有さに改めて迫る内容となっている。
【写真】ハンドマイクで歌唱する原 由子（45周年ライブより）
今回公開されたのは、原のソロデビュー45周年記念企画の第3弾として展開される『原 由子 ソロデビュー45周年記念!! はらゆうこを語るひととき 原 由子スペシャルインタビュー』。第1弾企画では、Apple Musicのラジオ番組「これ聴いてます」で音楽的原体験や近年聴いている楽曲、自身の作品についてのトークを展開。第2弾では、WEBメディア『サザン・タイムズ』にて、総勢20人の書き手による音楽評論企画「はらゆうこを語るひととき」が実施され、多角的な視点から原の45年のキャリアが掘り下げられてきた。
今回のインタビューでは、1981年4月21日にリリースされたシングル「I Love You はひとりごと」、アルバム『はらゆうこが語るひととき』から45年にわたる歩みを回顧。サザンオールスターズとして初めてリードボーカルを務めた「私はピアノ」をはじめ、“ボーカリスト”“プレイヤー”“ソングライター”としてそれぞれの転機となった楽曲を軸に、自身の音楽人生を振り返る約9000字のロングインタビューとなっている。
また、これまであまり語られてこなかった、母親になってからのミュージシャンとしての変化について赤裸々に話す一幕も掲載される。1987年に4年ぶりのソロシングル「あじさいのうた」で復帰した当時について、「子供が出来てしばらく音楽から離れていたし、子育てしながら復帰するのは無理かなあと思っていたし…。1年以上ピアノにも触っていなかったので、このまま引退してもいいかなとまで思っていたんですよ」と振り返りながら、「でも、そんな子育てに夢中の時期に、『曲を作ってみませんか？』とお話をいただいて、改めてピアノと向き合ってみたら、もう涙が溢れちゃって。私には音楽が必要なんだって、改めて思わせてくれたのが『あじさいのうた』なんです。だから、私自身とっても思い入れのある曲ですね」と語っている。
インタビューは『サザン・タイムズ』にて公開中。音楽人としての原 由子の歩みや、その存在の稀有さに改めて迫る内容となっている。