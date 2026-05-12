【最新予報】13日（水）は平野部でも雷雨のおそれ 週末から各地で30℃超え
13日（水）も日差しは届きますが、あちらこちらで雷雲がわく見込みです。また、週末以降は、30℃以上の真夏日になる所が増えそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。
■13日は市街地でも雷雨に注意
12日（火）の夕方現在、長野県や福島県などの一部で雨雲が発達しています。12日（火）の雨は内陸、山沿いが中心ですが、13日（水）は、より広い範囲で不安定な天気となりそうです。
13日（水）も、九州から北海道の広い範囲で日差しが届く見込みです。ただ、上空に流れ込む寒気の影響で大気の状態が不安定となりそうです。
13日（水）昼過ぎの発雷確率は、近畿から東北南部の広い範囲で30％以上、東海や関東の一部では75％以上と高くなっています。
13日（水）は、市街地も含めて急な雷雨がありそうです。晴れていても、特に午後は天気が急変するおそれがありますので、空模様の変化にお気をつけください。洗濯物は干しっぱなしにせず、乾いたらすぐに取り込むことをおすすめします。
■九州は13日朝まで落雷・突風・ひょうに注意
12日（火）の夕方現在、九州には活発な雨雲が接近しています。このあと13日（水）の朝にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。
13日（水）の日中は日差しが戻りそうです。
■沖縄は梅雨の中休みに
この先は、梅雨前線が沖縄の南に停滞しそうです。梅雨入りしている沖縄や奄美でも13日（水）以降、しばらくは晴れ間の出る日が多く、梅雨の中休みとなるでしょう。
宮古島や石垣島では13日（水）は晴れますが、14日（木）〜15日（金）にかけて雨が降りやすい見込みです。
■北海道の暑さはトーンダウン 関東から西日本は汗ばむ陽気続く
12日（火）は、北海道で30℃に迫る暑さとなった所がありました。ただ、13日（水）は次第に曇りや雨の範囲が広がり、極端な暑さは一段落しそうです。
【最高気温の比較（13日は予想）】
12日（火） 13日（水）
北見 28.2℃ 19℃
旭川 24.5℃ 19℃
網走 22.0℃ 13℃
一方、関東から西日本は13日（水）も25℃以上の夏日の所が多く、汗ばむ陽気が続きそうです。
【13日(水)の予想最低気温】（）内は前日比と季節感
札幌 12℃（±0 6月上旬）
青森 10℃（-4 5月中旬）
仙台 13℃（-1 5月下旬）
新潟 14℃（-1 5月下旬）
東京 15℃（-1 平年並み）
名古屋 16℃（-1 5月下旬）
大阪 19℃（＋2 6月上旬）
広島 16℃（＋1 5月下旬）
福岡 18℃（＋1 5月下旬）
那覇 22℃（＋1 平年並み）
【13日(水)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感
札幌 21℃（-4 6月上旬）
青森 24℃（±0 7月上旬）
仙台 23℃（±0 6月中旬）
新潟 21℃（-4 平年並み）
東京 26℃（±0 6月中旬）
名古屋 27℃（＋1 6月上旬）
大阪 26℃（±0 5月下旬）
広島 24℃（±0 平年並み）
福岡 24℃（-2 平年並み）
那覇 27℃（＋2 平年並み）
■木曜日にかけて雷雨に注意 週末から暑さレベルアップ
九州から北海道ではこの先もしばらく晴れる所が多いでしょう。ただ、14日（木）頃にかけては上空に寒気が流れ込み、大気の状態が不安定となりそうです。晴れていても午後は急な雨や雷雨に注意が必要です。
最高気温は平年より高い日が多く、関東から西日本は25℃以上の夏日が続くでしょう。特に週末以降は暑さのレベルが一段上がり、30℃以上の真夏日の所が増えそうです。佐賀や熊本は15日（金）〜17日（日）にかけて30℃。甲府は16日（土）〜19日（火）にかけて連日30℃以上になる予想です。17日（日）は京都や奈良、岐阜でも30℃と真夏日になるでしょう。来週前半は関東北部でも30℃くらいまで上がりそうです。