13日（水）も日差しは届きますが、あちらこちらで雷雲がわく見込みです。また、週末以降は、30℃以上の真夏日になる所が増えそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■13日は市街地でも雷雨に注意

12日（火）の夕方現在、長野県や福島県などの一部で雨雲が発達しています。12日（火）の雨は内陸、山沿いが中心ですが、13日（水）は、より広い範囲で不安定な天気となりそうです。

13日（水）も、九州から北海道の広い範囲で日差しが届く見込みです。ただ、上空に流れ込む寒気の影響で大気の状態が不安定となりそうです。

13日（水）昼過ぎの発雷確率は、近畿から東北南部の広い範囲で30％以上、東海や関東の一部では75％以上と高くなっています。

13日（水）は、市街地も含めて急な雷雨がありそうです。晴れていても、特に午後は天気が急変するおそれがありますので、空模様の変化にお気をつけください。洗濯物は干しっぱなしにせず、乾いたらすぐに取り込むことをおすすめします。

■九州は13日朝まで落雷・突風・ひょうに注意

12日（火）の夕方現在、九州には活発な雨雲が接近しています。このあと13日（水）の朝にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

13日（水）の日中は日差しが戻りそうです。

■沖縄は梅雨の中休みに

この先は、梅雨前線が沖縄の南に停滞しそうです。梅雨入りしている沖縄や奄美でも13日（水）以降、しばらくは晴れ間の出る日が多く、梅雨の中休みとなるでしょう。

宮古島や石垣島では13日（水）は晴れますが、14日（木）〜15日（金）にかけて雨が降りやすい見込みです。

■北海道の暑さはトーンダウン 関東から西日本は汗ばむ陽気続く

12日（火）は、北海道で30℃に迫る暑さとなった所がありました。ただ、13日（水）は次第に曇りや雨の範囲が広がり、極端な暑さは一段落しそうです。

【最高気温の比較（13日は予想）】

12日（火） 13日（水）

北見 28.2℃ 19℃

旭川 24.5℃ 19℃

網走 22.0℃ 13℃

一方、関東から西日本は13日（水）も25℃以上の夏日の所が多く、汗ばむ陽気が続きそうです。

【13日(水)の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 12℃（±0 6月上旬）

青森 10℃（-4 5月中旬）

仙台 13℃（-1 5月下旬）

新潟 14℃（-1 5月下旬）

東京 15℃（-1 平年並み）

名古屋 16℃（-1 5月下旬）

大阪 19℃（＋2 6月上旬）

広島 16℃（＋1 5月下旬）

福岡 18℃（＋1 5月下旬）

那覇 22℃（＋1 平年並み）

【13日(水)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 21℃（-4 6月上旬）

青森 24℃（±0 7月上旬）

仙台 23℃（±0 6月中旬）

新潟 21℃（-4 平年並み）

東京 26℃（±0 6月中旬）

名古屋 27℃（＋1 6月上旬）

大阪 26℃（±0 5月下旬）

広島 24℃（±0 平年並み）

福岡 24℃（-2 平年並み）

那覇 27℃（＋2 平年並み）

■木曜日にかけて雷雨に注意 週末から暑さレベルアップ

九州から北海道ではこの先もしばらく晴れる所が多いでしょう。ただ、14日（木）頃にかけては上空に寒気が流れ込み、大気の状態が不安定となりそうです。晴れていても午後は急な雨や雷雨に注意が必要です。

最高気温は平年より高い日が多く、関東から西日本は25℃以上の夏日が続くでしょう。特に週末以降は暑さのレベルが一段上がり、30℃以上の真夏日の所が増えそうです。

佐賀や熊本は15日（金）〜17日（日）にかけて30℃。甲府は16日（土）〜19日（火）にかけて連日30℃以上になる予想です。17日（日）は京都や奈良、岐阜でも30℃と真夏日になるでしょう。来週前半は関東北部でも30℃くらいまで上がりそうです。