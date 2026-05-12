7匹の愛犬たちが順番にお風呂に入れてもらう日。自分の順番が来てしまったことに気付いたチワワさんが…まさかの可愛すぎる反応が話題になっているのです。

思わず応援したくなる、健気な行動をとらえた光景は記事執筆時点で15万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：『ぼくのばん…ですよね…』お風呂を嫌がり隠れる犬→『ようやく出てきた』と思ったら…わかりやす過ぎる『態度と表情』】

お風呂に入れてもらう犬たち→自分の順番が来たことに気付いた結果…

Xアカウント『@Chihua_ranger』に投稿されたのは、チワワ「ポテト」くんのお姿。

この日、大家族のお家ではお風呂タイムが開かれていた模様。もちろん、7匹の愛犬たちが暮らすお宅では一気に全員…とはいかず、順番にお風呂へと呼ばれていたようです。

まるで人間の子どものような反応が話題に

次に順番が回ってきたのは…ポテトくん。

自分の順番が来てしまったことに気付いたポテトくんは、ベッドの中からそろりそろり…と、まるでスローモーションかと思ってしまうほどゆっくりと出てきたのだそう。

『ぼくのばん…ですよね…』『はい…いま、いきますよ…』なんて声が聞こえてきそうなほど、あまりにもゆっくり、そして決して明るいとはいえない表情で飼い主さんに近づいたというポテトくん。

決して乗り気ではないものの『入らねばならぬ』という事実と葛藤するかのような、入るのはちょっぴり面倒だけど叱られるのは嫌だ…なんてまるで小さな子どものようなポテトくんの振る舞いは多くのユーザーを笑顔にすることとなったのです。

この投稿には「いやいやながらも自分ででてきて偉い」「覚悟を決めてるｗｗ」「恐る恐るｗ」「ちゃんと出てきて偉いね」「かわいい」などのコメントが寄せられています。

仲良し大家族の日常が大人気

ポテトくんには、『チワレンジャー』こと、チワワの「ロース」ちゃん、「タルト」ちゃん、「レア」くん、「ジャーマン」くん、「チーズ」くん、そしてグレートピレニーズ「ベイク」くんという、大切な家族の存在があります。

それぞれ個性とユーモアに溢れたチワレンジャー、ベイクくんの日常はチワワとグレートピレニーズの魅力、たくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Chihua_ranger」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。