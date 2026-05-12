PURPLE BUBBLEの新曲「いきぬく」が、森永製菓『inゼリー』のWEB CM『フレフレ、ぼくら 母校にinゼリー2026』タイアップソングに決定。本日5月12日よりWEB CMが公開された。

（関連：Mrs. GREEN APPLEと“アニメ”の深い歴史 『葬送のフリーレン』『忘却バッテリー』……歴代タイアップ曲を振り返る）

同楽曲は、今年2月開催の初ワンマンライブで未発表曲として初披露されたギターロックナンバー。作詞／作曲を担当したK-taringによる「曲がりなりにも自分らしく生きていく」というメッセージを軸に、力強さと優しさを兼ね備えた楽曲に仕上がっている。

また、『母校にinゼリー』は2016年から実施されているキャンペーンで今年で10年目。高校生と卒業生の投票によって応援する高校の部活動に『inゼリー』を差し入れできる企画となっている。

今回公開となったWEB CM『フレフレ、ぼくら 母校にinゼリー2026』では、帰宅部の主人公が文化祭担当となり、『inゼリー』を配りながら仲間を集めていく様子をVlog風映像で描写。沢山の友達に勇気を出して声がけし、仲間を増やし、文化祭を成功させるため奮闘する様子が描かれている。

（文＝リアルサウンド編集部）