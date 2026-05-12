５月１０日のメトロポリタンＳを勝ったウエストナウ（牡５歳、栗東・寺島良厩舎、父キズナ）は小倉記念・Ｇ３（７月１９日、小倉競馬場・芝２０００メートル）から新潟記念・Ｇ３（８月３０日、新潟競馬場・芝２０００メートル）のローテーションを予定している。寺島調教師は「精神的に成長しています。サマー２０００シリーズに行きたいですね」と話した。

鎌倉Ｓを勝ってオープン入りしたペイシャケイプは、引き続き横山典弘騎手で欅Ｓ（５月２３日、東京）へ向かう。オアシスＳで２着のテーオーパスワードはアハルテケＳ（５月３０日、東京）へ。

大阪杯で８着のデビットバローズは函館記念（６月２８日、函館）を岩田望来騎手で予定。京王杯スプリングＣで１０着のヤブサメは安土城Ｓ（５月３１日、京都）に向かう。

ダービー卿チャレンジＴで４着のミニトランザットは、松山弘平騎手でしらさぎＳ（６月２１日、阪神）へ。

高松宮記念８着のエーティーマクフィは函館スプリントＳ（６月１３日、函館）が目標。モルガナイトＳを勝ったサウンドモリアーナは北九州記念（７月５日、小倉）を、愛知杯２着のソルトクィーンはＣＢＣ賞（８月９日、中京）をそれぞれ視野に入れる。