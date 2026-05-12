【阪神】衝撃の打線大改造！ 森下翔太がプロ初の２番、３番・佐藤輝明、４番・大山悠輔、５番・中野拓夢…大山は３試合ぶりにスタメン復帰
◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―阪神（１２日・神宮）
ヤクルトとの首位攻防戦で、阪神が打順を大幅に入れ替えた。不動の２番打者・中野が５番に回り、森下がプロ初の２番。３番・佐藤、４番・大山とドラフト１位クリーンアップの打順が繰り上がった。
大山がスタメンに復帰した。９日のDeNA戦で今季初めてスタメンを外れており、３戦ぶりの出場となる。藤川監督は大山について、コンディション面を配慮した上での欠場だと明かしていた。
今季２度目の先発となる西勇は、この日３６歳の誕生日を迎えた伏見とバッテリーを組む。３００試合連続での先発登板となるベテラン右腕。歴代１位の山内新一（南海、阪神）まで１１に迫っている。
以下、両チームのスターティングメンバー。
「阪神」
１番・中堅 高寺
２番・右翼 森下
３番・三塁 佐藤
４番・一塁 大山
５番・二塁 中野
６番・左翼 福島
７番・捕手 伏見
８番・遊撃 小幡
９番・投手 西勇
「ヤクルト」
１番・中堅 丸山和
２番・左翼 サンタナ
３番・捕手 古賀
４番・二塁 内山
５番・三塁 武岡
６番・一塁 オスナ
７番・右翼 沢井
８番・遊撃 伊藤
９番・投手 吉村