◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―阪神（１２日・神宮）

ヤクルトとの首位攻防戦で、阪神が打順を大幅に入れ替えた。不動の２番打者・中野が５番に回り、森下がプロ初の２番。３番・佐藤、４番・大山とドラフト１位クリーンアップの打順が繰り上がった。

大山がスタメンに復帰した。９日のDeNA戦で今季初めてスタメンを外れており、３戦ぶりの出場となる。藤川監督は大山について、コンディション面を配慮した上での欠場だと明かしていた。

今季２度目の先発となる西勇は、この日３６歳の誕生日を迎えた伏見とバッテリーを組む。３００試合連続での先発登板となるベテラン右腕。歴代１位の山内新一（南海、阪神）まで１１に迫っている。

以下、両チームのスターティングメンバー。

「阪神」

１番・中堅 高寺

２番・右翼 森下

３番・三塁 佐藤

４番・一塁 大山

５番・二塁 中野

６番・左翼 福島

７番・捕手 伏見

８番・遊撃 小幡

９番・投手 西勇

「ヤクルト」

１番・中堅 丸山和

２番・左翼 サンタナ

３番・捕手 古賀

４番・二塁 内山

５番・三塁 武岡

６番・一塁 オスナ

７番・右翼 沢井

８番・遊撃 伊藤

９番・投手 吉村