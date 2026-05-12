【1位〜6位】5月13日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】射手座 総合運：★★★★★

運気があなたに味方してくれる日。「ハードルが高いな」「成功したら奇跡！」と思うようなことにチャレンジするには最適です。考え過ぎずに、まずは動いてみて。以前失敗していることなら、ひとつ工夫をプラスすると〇。



恋愛運

幸運の強風が吹いてきそうな恋愛運です。以前にうまくいかなかった相手に、再びアプローチをしてみるのも〇。出会いを求めているのなら、積極的に行動を起こしてください。恋人には、情熱的な言葉をやさしいトーンで伝えて。



金運

お金との向きあい方を磨くことができる日です。まずは毎月の収入と、なににどれだけのお金を使っているのかを確認してみて。その上で、今後の予算や貯金の目標を立て直してみるといいでしょう。今日は、いい考えが浮かびそうです。



ラッキーアイテム：大きめのベルト



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運幸運の強風が吹いてきそうな恋愛運です。以前にうまくいかなかった相手に、再びアプローチをしてみるのも〇。出会いを求めているのなら、積極的に行動を起こしてください。恋人には、情熱的な言葉をやさしいトーンで伝えて。金運お金との向きあい方を磨くことができる日です。まずは毎月の収入と、なににどれだけのお金を使っているのかを確認してみて。その上で、今後の予算や貯金の目標を立て直してみるといいでしょう。今日は、いい考えが浮かびそうです。ラッキーアイテム：大きめのベルトラッキーカラー：ゴールド

【2位】蟹座 総合運：★★★★☆

積み重ねてきた努力が、今日、ついに花開くかもしれません！しかも、想像以上の結果が出せる可能性も大です。大切なのは、奇抜なことや目立つ行動をしないこと。コツコツと続けてきた方法を、今日もそのまま積み重ねてください。



恋愛運

「言わなきゃよかった」などと、起こした行動を後悔しそうな恋愛運。ただ、なにもしなければ、穏やかに現状維持ができる日でもあります。毎日何度も連絡を取りあっている恋人でも、最低限のやり取りでOKだと考えて。



金運

収入UP、節約、投資など、これまで続けてきたお金の努力が報われる予感！自分のなかで貫いてきたルールは、今日もしっかりと守るのがポイント。また、これまでの努力にプラスできる工夫があれば、取り入れてみてください。



ラッキーアイテム：スーツスタイル



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】双子座 総合運：★★★★☆

これまで見向きもしなかったことに、急に興味が湧く運気。そして、興味を抱いたものに手を伸ばすと、幸せを引き寄せることができる日です！気になったことは、早速リサーチしてみて。ふと思い出した人に、すぐ会えるとベスト！



恋愛運

それぞれが真剣に取り組んでいることを話題にすると、恋がすんなりと前進する運気の日です。そのなかで「一緒に頑張ろう」「力をあわせよう」と励ましあったり協力したりする空気を盛り上げることができると、恋も盛り上がります！



金運

出費もあるかもしれませんが、入ってくるお金にも期待できる運気の日です。｢出したくない｣とお金を握りしめようとすると、入ってくるお金をつかめません。｢もったいない｣ではなく、｢このお金があってよかった｣と感謝して支払いを。



ラッキーアイテム：ペッパーミル



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】天秤座 総合運：★★★★☆

普段は思い切り集中しなければできないことも、今日はリラックスしてこなせるでしょう。それだけでなく、ほかのことと同時進行できて自信がつきそう。「できることを、できる範囲でやればいい」という気持ちでいてください。



恋愛運

恋の相手との信頼や愛情がグンと深まる運気です。特に相手のペースにあわせることで、2人の波長が重なる可能性大。会話の最中はできるだけ聞き役に回って、相手の話を引き出すといいでしょう。出会いは友だちからの紹介が有望。



金運

本当に欲しいのか、買うべきなのか、考えあぐねてしまいそうな日。｢明日になったら、なくなってしまうかも｣と、思うかもしれません。｢もしもそうなったら、買わないほうがいい物だったのだ｣と、割り切って考えると迷いが消えます。



ラッキーアイテム：腕時計



ラッキーカラー：ピンク

【5位】水瓶座 総合運：★★★★☆

心がワクワクして、試してみたいことや行ってみたい場所が出てきそう。早速行動に移すと、自信も運気もさらにアップします！大切なのは、ひとつのやり方にこだわらないこと。別の方法も思いついたら、どんどん試してOKです。



恋愛運

出会った人にひと目ボレされたり、知りあいが急にあなたにドキドキしたりと、モテる1日！恋の幸せを引き寄せるポイントは、背中。「後ろから見ても美しい姿勢を」と意識していると、全身から眩しいほどに魅力が放たれます！



金運

｢勉強になるな｣と思えることにお金を使うと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。気になっていた習いごとやセミナーがあれば、改めてチェックしてみて。ただし、お金をかけることはひとつに絞るのがポイントです。



ラッキーアイテム：デンタルリンス



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】魚座 総合運：★★★☆☆

予定していたよりも、忙しくなりそうな運気です。ただ「面倒だ」などと感じないはず。テキパキとこなすことを楽しめるでしょう。「30分で終わらせる」などと決めてゲームのように取り組むと、充実感も達成感もアップ。



恋愛運

本来は気にしなくていい条件について、今日はあれこれ考えてしまいそう。恋の相手の職業や家族構成などについて考え始めたら「これは気にしなくていいことなんだ」と受け止めて。心も関係も落ち着いていくはずです。



金運

お金を使うことで、金銭とのつながりがいっそう強くなる運気の日です。特に、自分の外見をさらに輝かせるための出費が◎。服やバッグなどを購入するのなら、｢質と値段のバランスがベストの物を｣と考えるのが運気を生かすポイント。



ラッキーアイテム：和食器



ラッキーカラー：グリーン