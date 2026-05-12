アウディF1チームをアディダスで身にまとう

Tアディダス×アウディレボリュートF1チームコレクション｜adidas x Audi Revolut F1 Team Collection

F1への参戦を通じてアウディは世界中の人に感動を与え、ブランドの新しいファンを獲得し、モータースポーツの枠を超えたグローバルなコミュニティを創出することを目指している。この意志をかなえるべくチームはグローバルなスポーツパフォーマンスブランドであるアディダスと提携し、専用のコレクションを発表した。コレクションの第1弾は160種類以上の衣服やアクセサリーで展開される。

「アディダス×アウディレボリュートF1」では、公式のチームウェアとライフスタイルを彩るファンウェアコレクションの2ラインを展開。どちらのラインナップも、品質、快適性、デザインにおいてプレミアムな基準をクリアしている。

モダンなライフスタイルとスポーツウェアを融合させた「ファンコレクション」は、DNAレンジ、エレベーテッドファンウェアレンジ、そしてドライバーズマーチャンダイズを含み、幅広い層をターゲットとしている。レースウィークのみならず、日常でも着用できるデザインの製品ポートフォリオは、Tシャツ、パーカー、ジャケット、キャップ、シューズなど、幅広く取り揃えている。



アディダス×アウディレボリュートF1チームコレクション｜adidas x Audi Revolut F1 Team Collection

DNAレンジはすべてのファンに向けてデザインされており、チームのメインカラーとコアなスタイルを取り入れたエッセンシャルなアイテムに焦点を当て、アウディレボリュートF1チームのアイデンティティを明確に表現。

そしてエレベーテッドファンウェアレンジは、快適さ、クリーンなデザイン、そして控えめなブランディングを組み合わせたライフスタイル志向のキーアイテムで構成。モダンな日常スタイルを実現する。

アディダス×アウディレボリュートF1チームコレクション｜写真左からニコ・ヒュルケンベルグ選手、ガブリエル・ボルトレート選手

さらに、コレクションには、チームの2名のドライバー、ニコ・ヒュルケンベルグ選手とガブリエル・ボルトレート選手の限定マーチャンダイズもラインナップ。シーズンを通して、いくつかの限定版スペシャルアイテムのリリースを予定しており、コレクションをさらに拡充する。スタイル、カルチャー、そして進化し続けるアウディレボリュートF1チームのアイデンティティが大胆に表現される。

アウディレボリュートF1チームとアディダスは、1月にベルリンでオフィシャルチームウェアを発表。最新のアディダステクノロジーを取り入れたこの高品質な機能性ウェアは、チーム全体のニーズに合わせて最適化されたテクニカルなアイテムを揃えている。各アイテムは、特定の目的に合わせて緻密に開発。ドライバー向けにはパフォーマンス重視のアスレチックウェア、エンジニア向けにはサーキットでの長い一日を想定し、人間工学を考慮しながらもスタイリッシュなデザインのガーメント、そしてメカニック向けには過酷なタスクをサポートする、耐久性と機能性に優れたアイテムが用意されている。

繊細なグレーとチョークトーンは、F1マシン「アウディR26」のチタンカラーのペイントワークに由来。F1におけるアウディの視覚的な外観を象徴するレッドのアクセントが、統一感を生み出す共通のエレメントになっている。

公式チームウェアとファンウェアコレクションの2つのラインが展開されるコンプリートコレクションは、2月19日からアウディレボリュートF1チームの新しいECポータ、および一部のアディダスとアウディのリテールパートナーにて発売された。

アウディレボリュートF1チームECサイト

https://store.audif1.com/jp

アディダス公式サイト「アディダス×アウディレボリュートF1チーム」

https://www.adidas.jp/audi_revolut_f1_team