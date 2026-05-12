１２日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５８．９３ポイント（０．２２％）安の２６３４７．９１ポイントと反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１．８３ポイント（０．０２％）安の８８８２．３７ポイントと小幅ながら３日続落した。売買代金は２６２６億４７１０万香港ドル（約５兆２８４４億円）にやや縮小している（１１日は２８８４億９１４０万香港ドル）。

様子見ムードが漂う流れ。今週は主要なテック企業の決算発表が集中するため、業績動向を見極めたいとするスタンスも強まっている。また、米中首脳会談も気がかり。関係改善の期待が高まっているものの、会談が無事終了するまでは楽観できないとの見方もある。トランプ米大統領は１３日夜に北京入りし、中国の習近平・国家主席と１４〜１５日の２日間にわたって会談する予定だ。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国の経済政策などが支えだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ・グループ：９９２／ＨＫ）が３．４％安、香港不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が２．８％安、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が２．７％安と下げが目立った。

セクター別では、消費関連が安い。ポップマートのほか、食肉加工の神冠ＨＤ（８２９／ＨＫ）が４．７％、日用雑貨チェーンの名創優品集団（９８９６／ＨＫ）が３．０％、養豚事業の牧原食品（２７１４／ＨＫ）が２．６％、火鍋の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が２．４％、スポーツシューズ・ウエアの特歩国際ＨＤ（１３６８／ＨＫ）が１．８％、家電の海爾智家（６６９０／ＨＫ）が１．６％ずつ下落した。

医薬セクターもさえない。英セキ智能（３６９６／ＨＫ）が５．７％安、緑葉製薬集団（２１８６／ＨＫ）と勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）がそろって４．６％安、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）と永泰生物製薬（６９７８／ＨＫ）がそろって３．５％安で引けた。

半面、石油や産金、非鉄など資源セクターはしっかり。中国石油天然気（ペトロチャイナ：８５７／ＨＫ）が３．９％高、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．２％高、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が１．８％高、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が１．７％高、江西銅業（３５８／ＨＫ）が２．８％高、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が２．０％高で取引を終えた。市況高が追い風。昨夜のＮＹ市場では、ＷＴＩ原油先物が２．８％高と続伸した。金先物は１２日の時間外取引で反発。１２日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が高く推移している。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２５％安の４２１４．４９ポイントで取引を終了した。自動車が安い。不動産、消費、資源・素材、軍需産業、空運、医薬なども売られた。半面、発電は高い。半導体、証券も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）