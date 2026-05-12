お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が11日深夜に放送されたニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」（月曜深夜1・00）に出演。長田庄平（46）が所有する車の台数を明かした。

月曜パーソナリティーを務める俳優・山田裕貴がこの日は休みのため、チョコレートプラネットが“代打”出演。ANNのパーソナリティー初挑戦となり、長田は「なんで急に俺らにオールナイトニッポン…。初めてなんです」とオファーに驚いた様子。「たぶんだけど、俺が車7台持った記念じゃないかなと思う」と笑いを誘い、「それ以外考えられない」と言い切った。

長田はYouTubeチャンネルやインスタグラムなどで、レクサスGX550 OVERTRAIL＋、ジープ・グランドチェロキー、シボレー・カマロコンバーチブル、プジョー、光岡M55、トヨタのGRヤリスなどを所有していることを明かしている。

また、ニッポン放送で車の特番を担当し、車のバッテリーについて1時間トークしたことを回想。「7台持ってたら、車をローテーションしないと、バッテリーが上がるから、バッテリーはいいバッテリーをっていう話」と、その内容を振り返った。

そして、「大変なんだよ。車に支配されてる、俺の生活は。延々、給油と洗車してる」とぶっちゃけ。駐車場については「屋根付きじゃない、全部、平置きなのよ。コツコツ6年くらいかけて、駐車場8台まで借りてためたのよ。だから転々としてんだよ。今住んでるまわり」と実態を明かした。

相方の松尾駿も「そんな人いないと思うよ。全部外置きの…」と苦笑い。そんな中、長田は「バイクも2台」所持していることも、さらりと告白していた。