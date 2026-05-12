スタートアップ（新興企業）や大企業、研究者、投資家らが交流した東京都の国際イベント「ＳｕｓＨｉ Ｔｅｃｈ Ｔｏｋｙｏ（スシテック東京）２０２６」について、都は１２日、来場者数が過去最多の６万人（前年比１万７０００人増）に上ったと明らかにした。

都によると、メインの「ビジネスデイ」（４月２７、２８日）に３万５０００人（同６０００人増）、入場無料で子供から大人まで楽しめる「パブリックデイ」（２９日）に２万５０００人（同１万１０００人増）が訪れた。人数はいずれも速報値。

次回の「２０２７」は来年５月２０〜２２日、今回と同じ東京ビッグサイトで開催される。

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スシテック東京では今年も、「ＩＴＡＭＡＥ（イタマエ）」と呼ばれる学生たちが運営を支え、学生起業家による事業提案コンテストや有識者らの各種講演会など、１６のイベントを企画した。

「スシ（寿司（すし））テックを盛り上げる若きイタマエ（板前）」に位置づけて「２０２４」から始まったイタマエプロジェクトは今回、大学２〜４年の２３人が企画メンバーとして参加した。４月２９日のパブリックデイには、海外で語学を身につけたインフルエンサーが失敗談や助言を語るイベントが開かれた。

１年間の米国留学を経験したイタマエの一員、山田結理奈さん（早稲田大４年）が提案し、自身も「伝えようとする姿勢が大切で、英語が完璧でなくてもいい。まずは飛び込んでみて、出会いを楽しんでほしい」と壇上から呼びかけた。

来場した小金井市の大学生、冨田真結子さん（１８）は「行動する人たちの言葉に、自分も一歩踏み出し、挑戦するイメージがわいた」と話していた。

小池百合子都知事は今月１日の定例記者会見でイタマエについて、「学生たちがとても主体的に、広がりを持って参加してくれた。大変うれしく思う」とねぎらった。