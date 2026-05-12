ポチャッコ×「Zoff」コラボ、5．22発売！ ジェラートカラーのメガネやグッズが登場
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、5月22日（金）から、サンリオ人気キャラクターの“ポチャッコ”とコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff｜POCHACCO」を、全国の店舗や公式オンラインストアで発売。それに先駆け、5月8日（金）よりWEB先行予約受付を開始した。
【写真】チョコミントモチーフのグッズも登場！ アイウェアコレクション一覧
■ポチャッコの大好物をデザイン
今回発売される「Zoff｜POCHACCO」は、“Icecream Collection”をテーマに、ポチャッコの大好物であるバナナアイスから着想を得たジェラートカラーをあしらったアイウェアコレクション。
商品ラインナップは、ほどよい太さのボストンシェイプを採用した「プラスチックモデル」や、すっきりとした印象を与えるウェリントンの「メタルモデル」などが並び、アイスクリームをモチーフにしたラバー素材のつるがズレにくくやわらかなかけ心地を実現させている。
また、子どもと顔が小さい人におすすめのキッズモデルや、手に取りやすいベーシックなエントリーモデルなど、メガネ全6型とサングラス全4型を用意。いずれも、本コレクション限定でオリジナルデザインを使用したメガネケースとメガネ拭きが付属する。
さらに、爽やかなチョコミントカラーを中心にデザインされた「メガネ拭き」や「マスコットクリーナー」、「セミハードケース」といったキュートなグッズも展開され、ポチャッコの魅力がぎゅっと詰まったアイウェアコレクションとなっている。
【写真】チョコミントモチーフのグッズも登場！ アイウェアコレクション一覧
■ポチャッコの大好物をデザイン
今回発売される「Zoff｜POCHACCO」は、“Icecream Collection”をテーマに、ポチャッコの大好物であるバナナアイスから着想を得たジェラートカラーをあしらったアイウェアコレクション。
また、子どもと顔が小さい人におすすめのキッズモデルや、手に取りやすいベーシックなエントリーモデルなど、メガネ全6型とサングラス全4型を用意。いずれも、本コレクション限定でオリジナルデザインを使用したメガネケースとメガネ拭きが付属する。
さらに、爽やかなチョコミントカラーを中心にデザインされた「メガネ拭き」や「マスコットクリーナー」、「セミハードケース」といったキュートなグッズも展開され、ポチャッコの魅力がぎゅっと詰まったアイウェアコレクションとなっている。