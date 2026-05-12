通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．９％と小幅上昇 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．９％と小幅上昇

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．９％と小幅上昇



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 7.91 5.47 6.92 7.61

1MO 7.38 5.54 6.31 6.91

3MO 7.66 5.70 6.63 6.92

6MO 8.02 5.97 7.06 7.21

9MO 8.14 6.16 7.34 7.37

1YR 8.29 6.44 7.64 7.56





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.21 8.34 6.12

1MO 6.84 8.34 6.36

3MO 7.34 8.68 6.63

6MO 7.86 9.09 6.96

9MO 8.15 9.27 7.15

1YR 8.35 9.45 7.33

東京時間16:48現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は7.91％と、東京午前の7.51％から小幅に上昇している。日本時間午後3時目に157.70台から156.70台まで急落する場面があり、市場に介入警戒感を広げたことがボラティリティー上昇の背景となっているもよう。ただ、ボラティリティー曲線の構造は、ほぼ通常型となっており、短期長期にかけて緩やかに水準が上昇するパターンに落ち着いている。

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