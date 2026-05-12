◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島（5月12日、岐阜）

巨人の先発を務める戸郷翔征投手は2軍からの復帰2試合目です。前回登板は5回5失点というできだっただけに、今回は何とか、最少失点に抑えたいところ。岐阜では2024年の9月にヤクルトから7回1安打無失点でその年10勝目をあげた球場で、いいイメージが残っていそうです。

対する広島の先発、床田寛樹投手は前回、巨人相手に投げたのは4月28日。その時は広島が11得点と打線が爆発し、大勝を収めていて、こちらも対巨人にはいいイメージを持っています。床田投手は中部学院大時代、岐阜にゆかりがあり、同学年で中京学院大にいた巨人の吉川尚輝選手と何度もこの球場で対戦しています。プロに入ってから、この地で対戦するのは初めてだそうです。

解説は松田宣浩さん。「岐阜の長良川は僕も最後スタメンとして出させてもらって、その時も床田投手だった。巨人は赤星投手が投げたんですけどね。きょうは戸郷投手。復帰してから早い段階で勝ちがつかないとなのでね、いかに打線が援護できるか。早い回に点を取って欲しいなと思います。戸郷投手の初勝利のために初回からエンジン爆発してほしいなと思います」と見どころを語っています。

プレーボールは午後6時です。