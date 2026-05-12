ユニクロ『ポケモン』Tシャツ！センス抜群な絵柄に大反響「昔のゲンガーのまるっこいフォルム好き」
ユニクロとゲーム『ポケットモンスター』がコラボレーションすることが決定した。シリーズの原点ともいえるモノクロのゲームドットで表現されたポケモンや主人公たちの特別なデザインがUTに登場し、7月下旬に発売される。
【写真】センス抜群！ドッド柄のゲンガー 話題のユニクロ『ポケモン』Tシャツ
2026年に30周年を迎えた「ポケモン」の節目を記念した、UTコレクション第二弾が登場。『ポケットモンスター』シリーズの原点ともいえるモノクロのゲームドットで表現されたポケモンや主人公たちの特別なデザインを展開する。
メンズは、ゲームの世界観を表現したモノクロのゲームドットを、キッズはゲームドットをベースに、カラーをプラスしたアートを採用。大人も子どもも楽しめるUTコレクションとなっている。
公式サイトでは、先行してTシャツのデザインが公開されており、センス抜群な絵柄にネット上では「このポケモンたちとレベルは何かなと思ったら各ジムリーダーの最後の一匹か。ヒトカゲが青グラで海外需要か…と思ってたらちゃんと赤緑勢への救済もあるのね。最高。これは絶対買う」「ラフレシアが居るジムリーダーのやつは絶対買います！」「昔のゲンガーのまるっこいフォルム好き ピカチュウもそうだけど、みんなスリムになったよね」などの声が出ている。
【写真】センス抜群！ドッド柄のゲンガー 話題のユニクロ『ポケモン』Tシャツ
2026年に30周年を迎えた「ポケモン」の節目を記念した、UTコレクション第二弾が登場。『ポケットモンスター』シリーズの原点ともいえるモノクロのゲームドットで表現されたポケモンや主人公たちの特別なデザインを展開する。
公式サイトでは、先行してTシャツのデザインが公開されており、センス抜群な絵柄にネット上では「このポケモンたちとレベルは何かなと思ったら各ジムリーダーの最後の一匹か。ヒトカゲが青グラで海外需要か…と思ってたらちゃんと赤緑勢への救済もあるのね。最高。これは絶対買う」「ラフレシアが居るジムリーダーのやつは絶対買います！」「昔のゲンガーのまるっこいフォルム好き ピカチュウもそうだけど、みんなスリムになったよね」などの声が出ている。