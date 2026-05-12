俳優仁科克基（43）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ファンには懐かしいツーショットを投稿した。

「ULTRAMAN Gallery 平成climax展」を訪れた際の様子を投稿し、「どうしても…会いたくなって。。最終日に会いに行って来ました！沢山のファンの方に声をかけてもらって 嬉しかったです♪改めて20年経ってもウルトラマンメビウスって言う作品を愛してくれて本当にありがとうございます 新しい出逢いにも感謝です♪この出逢いから皆に逢える機会が出来たら嬉しいです！GUYS Sally GO！！ヒカリまた会おうぜ！」という文章とともに、ウルトラマンヒカリとのツーショットを多数掲載した。

仁科は20年前の2006年に放送された「ウルトラマンメビウス」で、防衛チームの隊員・アイハラリュウ役を演じた。作中ではウルトラマンヒカリの変身者の1人。

ファンからは「超アツいです！」「20年経った今でもリュウさんでいてくれて本当にありがとうございます」「ヒカリとのツーショット感涙物です」などのコメントが相次いでいる。