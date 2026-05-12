今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、一進一退の動きとなりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円００～１５８円００銭。



１２日午後３時前にドル円は一時１ドル＝１５６円７０銭台と、それまでの水準から１円近く急落した。１５８円が防衛ラインとみなされているなかで、ベッセント米財務長官と片山さつき財務相の会談後にドル円はジリ高となっていた。円買い介入の憶測も市場には存在するものの、大口のドル売りだった可能性も否定できず、真意は明らかになっていない。目先のところは介入警戒感がドル円の上値を圧迫する要因であり続けることになる。イラン情勢に関しては、米国とイラン両国の隔たりは大きいとみられており、有事のドル買い圧力がくすぶった状況にあることには変わりがない。上にも下にもポジションを一方向に傾けにくい状況にあって、１４日からの米中首脳会談を前に模様眺めの動きが続くと想定される。



この後の主なスケジュールとしては、５月のドイツＺＥＷ景況感指数や４月の米消費者物価指数などが注目される。米国では１０年債入札も実施される予定だ。



出所：MINKABU PRESS