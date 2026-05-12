のん、満開のバラに囲まれた眼福ショットを大量投稿！「笑顔最強」「薔薇に負けない美しさ」

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のんが5月10日に、アメーバオフィシャルブログを更新。満開のバラに囲まれた春らしい写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。

■「美しすぎる」「華やかでキレイ」などファンから大反響

のんは「見頃」と題してブログを更新。「満開のバラ！」というシンプルなコメントとともに、見頃を迎えたバラの花々をバックに撮影した複数の写真を披露した。

淡いベージュのトップスに同系色のジャケットとパンツを合わせたナチュラルなワントーンコーデに、アクセントとしてシルバー系のバッグを合わせた、落ち着いた雰囲気のスタイリングが印象的。

ピンクやオレンジの色とりどりのバラが咲き誇るなか、カメラを見つめてクールな表情を見せるカットや、柔らかな笑みを浮かべたショット、目を閉じて陽光を感じるような穏やかな表情など、多彩な表情が収められており、春の陽射しに包まれた自然体の魅力が際立つ内容となっている。

この投稿にファンからは、

「笑顔最強」

「薔薇に負けない美しさ」

「素敵な写真」

「満開の笑顔っ！」

「美しすぎる」

「華やかでキレイ」

などの声が寄せられている。

■関連リンク

のんオフィシャルブログ Powered by Ameba：記事タイトル「見頃」

https://ameblo.jp/non-official/entry-12965756248.html

のん OFFICIAL SITE

https://nondesu.jp/