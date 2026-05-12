黒木華、野呂佳代出演のフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」第４話が１１日に放送された。

星野茉莉（黒木華）は、無名の月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事選に出馬させるため、かつて父の民政党幹事長星野鷹臣（坂東彌十郎）に仕えた元秘書五十嵐隼人（岩谷健司）に選挙参謀を頼み込んだが…。

茉莉と同じく、星野鷹臣に政界を追放されたテンサウザンドこと五十嵐隼人は、２年前に西多摩市長選で無名無所属の新人雲井蛍を発掘し、大差勝利させていた。しかし、その雲井は市長になって１年で体調不良を理由に政界から姿を消していることが描かれた。

第４話では雲井蛍が選挙演説する長髪女性の後ろ姿が一瞬映った。エンドロールの出演クレジットでシシド・カフカの名前が表記された。第５話から本格登場するようだ。

ネットでも話題となり、「ぶっ飛ばしほたる、シシドカフカっぽい後ろ姿だったな」「シシドカフカいた？」「次週予告で本当にシシドカフカが出てきてめちゃくちゃビックリし」「出てるの気づかなかった」「最高すぎるキャスティング」「シシド・カフカいて神」「楽しみすぎる」「シシドカフカの顔が小さすぎる」と反応する投稿が集まった。